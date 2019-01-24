Кадыров упрекнул регионы России в шумихе вокруг долгов за газ

24 января 2019, 11:49

В решении суда Заводского района Грозного, обязавшего списать задолженность за газ, сумма в размере 9 млрд рублей не фигурирует, заявил сегодня глава Чечни, объяснив долги республики двумя военными кампаниями, изношенностью сетей и проблемами с учетом потребителей. Он также призвал регионы России решать проблемы с долгами за газ, не упоминая Чечню.

Как писал "Кавказский узел", 16 января прокуратура Чечни сообщила о том, что Заводской райсуд Грозного удовлетворил иск ведомства, обязав компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать "безнадежную к взысканию задолженность населения" в размере более девяти миллиардов рублей. Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" обжаловала решение суда. Генпрокуратура 22 января поддержала отказ "Газпрома" списать долги жителям Чечни.

После известия о решении грозненского суда в прокуратуру с запросами о списании долгов за услуги ЖКХ по аналогии с Чечней обратились депутаты и других регионов. По подсчетам "Кавказского узла", с требованием о списании долгов за газ выступили не менее 16 субъектов Российский Федерации. При этом пресс-секретарь президента России заявил, что ситуация является "чрезвычайно сложной", "рассматривать эти вопросы без (учета) интересов компании, и в то же время без учета интересов простых граждан – невозможно", отмечается в справке "Газовый бунт: списание долгов Чечне возмутило регионы", размещенной на "Кавказском узле".

Сегодня на сайте главы и правительства Чечни было размещено сообщение, в описании к которому указано, что это ответы главы Чечни на вопросы, "поступившие от информационных агентств и ведущих изданий России", посвященные проблеме списания долгов за газ.

Рамзан Кадыров в своем обращении призвал регионы решать проблемы с неуплатой долгов за газ "не упоминая при случае и без случая Чечню", напомнив, что то, насколько решение Заводского суда Грозного "соответствует букве закона, судить вышестоящей судебной инстанции". "Но по духу оно отражает наличие устаревшей проблемы, обращает всеобщее внимание на неё", - приводятся в сообщении слова главы Чечни.

Рамзан Кадыров также отметил, что решен суда "вызвало бурную реакцию". "Некоторые политики и СМИ стали призывать регионы списывать задолженности населения за газ. Отдельные из них превратили данную проблему в шоу. При этом они утверждают, что суд списал с жителей Чечни 9 млрд. рублей. Таким образом, вводят в заблуждение жителей Чечни, разных городов и населённых пунктов России. Суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час", - заявил он.

Прокуратура республики удалила сумму задолженности из пресс-релиза о судебном решении, однако в кэше сохранилась прежняя версия публикации с заголовком "По иску прокурора суд обязал ответчика списать безнадежную к взысканию задолженность населения за газ на сумму более 9 млрд рублей". При этом на сайте ООО "Газпром межрегионгаз" в сообщении от 21 января, указано, что задолженность составляет 9,353 млрд рублей. В тот же день представитель руководства "Газпром межрегионгаз Грозный" Рустам Амерханов заявил, что сумма в 9 миллиардов рублей не фигурирует в решении суда.

При этом Рамзан Кадыров подчеркнул, что разговоры о девяти миллиардах рублей "беспочвенны". "В постановлении суда нет ни одного слова о сумме. Суд обязал навести порядок в вопросах взыскания задолженности. А окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО "Газпром межрегионгаз Грозный". А она охватывает период продолжительностью девять лет", - говорится в сообщении.

Глава Чечни также отметил нарушения в деятельности "Газпром межрегионгаз Грозный". "На протяжении длительного времени не было чёткого учёта реальных потребителей. Договора в большинстве случаев составлялись без ведома населения", - пояснил он, признав, что не была проведена работа по уточнению реальных потребителей газа.

По словам главы Чечни, "в списках "потребителей" оказались десятки тысяч граждан, давно выехавших за пределы республики и страны, а также лица, погибшие в период военных действий", задолженность за газ также начислялась "на несуществующие, нежилые дома". "Огромной проблемой оставались потери при транспортировке газа. Это связано с тем, что десятилетиями сети не ремонтировались, во время войны они подверглись многим тысячам повреждений", - приводятся в сообщении слова Кадырова.

При этом Рамзан Кадыров подчеркнул, что в Чечне с июня 2018 года ведется масштабная работа по приведению договорной базы к фактически существующим данным. "Удалось снизить потери газа на 8,4%, или на 270 млн.м3", - указал Рамзан Кадыров.

По словам главы Чечни, "факты необоснованных начислений имели место как в послевоенный период начала работы региональной газовой компании, так и во время искусственного завышения результатов работы".

Новость о списании долгов за газ вызвала недоверие у жителей Чечни, напомнивших, что власти используют все методы воздействия на должников по оплате коммунальных услуг. По данным местных жителей газовики регулярно проводят в Чечне рейды по взысканию задолженностей, в ходе которых у должников отключают газ. При этом 28 ноября 2018 года в эфире республиканского ТВ жительница Чечни принесла публичные извинения работникам газовых сетей за то, что пыталась помешать отключению газа из-за долгов.

"Плату за коммуналку с нас начали собрать еще тогда, когда весь Грозный лежал в руинах, уже в 2004 году. Про последние годы вообще молчу: под каждый Новый год проводятся повсеместные рейды, долги вытрясают [с жителей] всеми возможными и невозможными способами", - заявил житель Чечни Ахмад корреспонденту "Кавказского узла".

"У нас коммунальные платежи взимаются и взыскиваются постоянно. Спросите любого бюджетника – без справки об отсутствии задолженности людям зарплаты не выдают, и это уже не первый год. Так откуда эта астрономическая сумма вдруг взялась?" - заявил корреспонденту "Кавказского узла" бывший работник одного из республиканских ведомств Лечи.

Более 10 лет на окраине Грозного работает подпольный нефтеперерабатывающий завод. Он находится на выезде из Заводского района города в направлении поселка Андреевская долина, сообщил один из жителей Грозного в письме "Кавказскому узлу". На территории НПЗ постоянно находится вооруженная охрана, говорится в материале "Чечня, Дагестан и Краснодар – как нефтезаводы генерируют протесты".

В июле 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал неэффективной работу чиновников Северо-Кавказского федерального округа по вопросам социально-экономического развития региона. Медведев рекомендовал главам республик, а также руководителям "Газпрома" и "Россетей" провести анализ действий их подчиненных и "по результатам принять меры дисциплинарного характера". А в октябре глава Минкавказа обвинил регионы СКФО в воровстве газа и света, которые маскируются под изношенность сетей и долги населения.