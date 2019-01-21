Более 70 тысяч кубометров снега сошло на Транскам

21 января 2019, 21:58

Транскавказская автомагистраль, связывающая Южную Осетию и Россию, будет закрыта еще как минимум двое суток из-за большого объема снега на трассе, сообщили сегодня в филиале Упрдор "Кавказ". В МЧС Южной Осетии призвали всех участников движения воздержаться от поездок по Транскаму в эти дни.

Как писал "Кавказский узел", движение по Транскаму было закрыто 15 января для всех видов автотранспорта в обоих направлениях из-за ухудшения погоды.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Транскавказская магистраль", составленной "Кавказским узлом".

Дорожные и противолавинные службы прилагают максимум усилий, чтобы работы по расчистке Транскама завершились быстрее, сообщил сегодня директор филиала Управления дорог "Северный Кавказ" по Республике Северная Осетия - Алания Чермен Губаев.

"На трассу сошло более 70 тысяч кубов снега - это и принудительно спущенные лавины, и самосходы. Складывается ситуация такая, что чистят дорогу в течение дня, пригревает солнце, и сходят новые лавины, поэтому работы не прекращаются. Объем работ огромный, снег очень плотный", - рассказал Губаев. Он отметил, что на трассе работает 11 единиц техники, передает агентство «Рес».

Дорожные и спасательные службы не имеют права пропускать транспорт по Транскаму, пока сохраняется вероятность схода лавин, сообщил, в свою очередь, глава МЧС Южной Осетии Алан Тадтаев.

"Пока мы полностью не сможем обеспечить безопасный проезд по Транскаму, движение будет закрыто. Жизнь и здоровье наших граждан для нас на первом месте. Противолавинные службы и дорожники делают все от них зависящее, работы прекращаются только на несколько часов в ночное время. Однако выполнение объема работ, который мы сегодня увидели, займет не один день", - заявил Алан Тадтаев.

Только за последнюю неделю на Транскаме произошло порядка 50 самосходов лавин, еще 25 было спущено принудительно, сообщил руководитель Рукского противолавинного отряда Аслан Дзугаев.

"Зима невероятная. За последние 12 лет такой зимы на Транскаме не было", - сказал Дзугаев, слова которого, как и слова Тадтаева приводит агентство «Спутник – Южная Осетия».