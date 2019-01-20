Разрешено движение легковых машин через "Верхний Ларс"

20 января 2019, 16:31

Выезд из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге разрешен для легковых машин, но для большегрузов трасса по-прежнему закрыта, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", с 23.00 мск 15 января движение по Военно-Грузинской дороге было запрещено из-за ухудшения погоды в Грузии. C 23.30 мск 19 января было разрешено движение для легковых машин, однако сегодня в 10.00 мск проезд через КПП "Верхний Ларс" вновь был полностью закрыт.

С 15.30 мск движение машин, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Северной Осетии разрешено до особого распоряжения, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Движение легковых машин по Военно-Грузинской дороге стало возможным в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня в 16.22 мск на выезде из Северной Осетии наблюдается очередь грузовых машин, конца которой не видно из-за поворота дороги. На въезде в Россию видны две легковые машины, едущие в сторону Северной Осетии, и микроавтобус, направляющийся в Грузию. Изображения на веб-камерах обновляются каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, говорится в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж о том, как с 4 по 10 января водители в Северной Осетии ожидали открытия КПП "Верхний Ларс".

Напомним, что пункты пропуска на границе России и Грузии работают круглосуточно, но при ухудшении погоды часто временно закрываются, говорится в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" также размещен справочный материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в сегодня в грузинском поселке Степанцминда облачно, осадков нет, температура воздуха -5 градусов, ветер 6 метров в секунду. В ночь на 21 января осадки также не прогнозируются, температура воздуха понизится до -7 градусов, а скорость ветра уменьшится до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.