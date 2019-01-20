Очередь машин на обочине трассы, ведущей к КПП "Верхний Ларс". 10 января 2019 года. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла".

20 января 2019, 13:13

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

Выезд из Северной Осетии через КПП "Верхний Ларс" вновь запрещен из-за ухудшения погоды в Грузии, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", проезд по Военно-Грузинской дороге был запрещен с 23.00 мск 15 января из-за ухудшения погоды в Грузии. C 23.30 мск 19 января было разрешено движение для легковых машин.

Движение на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении Грузии закрыто для всех машин в связи с ухудшением погоды на территории этой страны с 10.00 мск, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Такое решение принято по рекомендации пограничной полиции Грузии, отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Пункты пропуска на границе России и Грузии работают круглосуточно, но при ухудшении погоды они часто временно закрываются, говорится в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" также размещена справка о Военно-Грузинской дороге.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня в 13.12 мск на выезде из Северной Осетии наблюдается очередь фур и легковых машин, конца которой не видно из-за поворота дороги. На въезде в Россию дорога свобода. Изображения на веб-камерах обновляются каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, говорится в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Фоторепортаж  о том, как с 4 по 10 января водители ждали открытия дороги в Грузию на КПП "Верхний Ларс", опубликован на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в сегодня в грузинском поселке Степанцминда облачная погода без осадков, температура воздуха -5 градусов, ветер 6 метров в секунду. В ночь на 21 января осадки также не ожидаются, температура понизится до -7 градусов, ветер стихнет до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"Три городка жизнеобеспечения развернуты в Северной Осетии возле Верхнего Ларса", "В очереди на "Верхнем Ларсе" стоят более 350 автомобилей", "Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

20 января 2019, 15:08

20 января 2019, 14:12

20 января 2019, 13:13

20 января 2019, 12:14

20 января 2019, 11:41

Темы дня

События дня

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Новости

Все новости

Архив новостей
Инфографика

Все справки