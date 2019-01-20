Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

20 января 2019, 13:13

Выезд из Северной Осетии через КПП "Верхний Ларс" вновь запрещен из-за ухудшения погоды в Грузии, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", проезд по Военно-Грузинской дороге был запрещен с 23.00 мск 15 января из-за ухудшения погоды в Грузии. C 23.30 мск 19 января было разрешено движение для легковых машин.

Движение на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении Грузии закрыто для всех машин в связи с ухудшением погоды на территории этой страны с 10.00 мск, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Такое решение принято по рекомендации пограничной полиции Грузии, отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Пункты пропуска на границе России и Грузии работают круглосуточно, но при ухудшении погоды они часто временно закрываются, говорится в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" также размещена справка о Военно-Грузинской дороге.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня в 13.12 мск на выезде из Северной Осетии наблюдается очередь фур и легковых машин, конца которой не видно из-за поворота дороги. На въезде в Россию дорога свобода. Изображения на веб-камерах обновляются каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, говорится в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Фоторепортаж о том, как с 4 по 10 января водители ждали открытия дороги в Грузию на КПП "Верхний Ларс", опубликован на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в сегодня в грузинском поселке Степанцминда облачная погода без осадков, температура воздуха -5 градусов, ветер 6 метров в секунду. В ночь на 21 января осадки также не ожидаются, температура понизится до -7 градусов, ветер стихнет до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.