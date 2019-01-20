Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин

20 января 2019, 10:18

Движение по Военно-Грузинской дороге разрешено для легковых автомобилей, проезд для большегрузов по-прежнему закрыт. Пользователи соцсети рассказали о трудностях с проездом по территории Грузии.

10 грузовых автомобилей и 124 легковых ожидают проезда по Военно-Грузинской дороге, закрытой в связи с непогодой с 15 января, сообщили сегодня в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", проезд по Военно-Грузинской дороге был запрещен с 23.00 мск 15 января из-за ухудшения погоды в Грузии. К 17 января проезда ожидали 234 машины. 16 января также было ограничено движение по Военно-Грузинской дороге от поселка Гудаури до КПП "Верхний Ларс" из-за опасности схода лавин.

Фоторепортаж о том, как водители ждали открытия дороги в Грузию на КПП "Верхний Ларс", размещен на "Кавказском узле".

После расчистки дороги на территории Грузии проезд легковых машин разрешен с 23:30 мск 19 января, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте. Решение принято по рекомендации грузинской пограничной полиции, отмечает ведомство. Количество грузовиков, стоящих в очереди на КПП "Верхний Ларс", не уточняется.

По автомагистрали Мцхета - Степанцминда -Ларс могут передвигаться все виды транспорта, кроме машин с прицепом и полуприцепом, пишут со ссылкой на департамент автодорог министерства регионального развития и инфраструктуры страны "Новости-Грузия". Автомобилям с прицепами запрещен проезд на участке Гудаури - Коби из-за сильного гололеда, все остальные машины могут передвигаться по нему только по противолавинным тоннелям, уточнило ведомство. Кроме того, на участке Млета - Гудаури у села Квемо Млета запрещена остановка транспорта, говорится в сообщении.

"Стоим в пробке после Степанцминды с 2.30 по Москве. Не единой машины тут не проехало и не проедет. Так что хоть и открыли таможню, но никак проехать ни туда ни обратно нельзя. Узко сильно. Проехали единицы ночью. А после двух ночи все стоят ждут лавину. Перекрыто на посту в Коби. В данный момент тут перекрыли дорогу из-за лавины. По горе видно, что она начала сходить, но дороги не дошла. Вот теперь это надолго", - пожаловался сегодня в 8.44 мск в сообществе "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестовский перевал)" в соцсети "ВКонтакте" пользователь Сережка Анисимов.

"Никакой точной инфы (когда разрешат проезд, знакомый говорит типа обещают через час пустить.. но сам знаешь сколько было «обещаний»", - написал около 09.30 мск Армен Багинян.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня в 09.28 мск на въезде в Грузию стоит очередь фур, конца которой не видно из-за края дороги. По соседней полосе дороги едет легковой автомобиль. На въезде в Россию по дороге движется микроавтобус. Изображения на веб-камерах обновляются каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, говорится в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Пункты пропуска на границе России и Грузии работают в круглосуточном режиме, но при ухудшении погоды они часто временно закрываются, говорится в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" также размещен материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в сегодня днем в грузинском поселке Степанцминда без осадков, температура воздуха -5 градуса, скорость ветра 6 метров в секунду. В ночь на 21 января осадки также не ожидаются, температура достигнет -7 градусов, ветер до 4 метров в секунду.

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.