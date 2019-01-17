Очередь на Военно-Грузинской дороге выросла до 234 автомобилей

17 января 2019, 11:16

110 грузовых автомобилей и 124 легковых ожидают проезда по Военно-Грузинской дороге, закрытой в связи с непогодой с 15 января, сообщили сегодня в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", проезд по Военно-Грузинской дороге запрещен с 23.00 мск 15 января из-за ухудшения погоды в Грузии. К 16 января проезда ожидали 78 машин.

Военно-Грузинская дорога остается закрытой. Туристам рекомендовано воздержаться от поездок в данном направлении, сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС Северной Осетии.

"На военно-Грузинской дороге продолжается снегопад, проезда ожидает 234 автомобиля, в том числе 110 большегрузов", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

Согласно изображению с камер видеонаблюдения на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 10.55 мск на въезде в Грузию образовалась очередь из фур в два ряда, конца которой не видно из-за поворота дороги. Также видна небольшая очередь легковых автомобилей. На въезде в Россию из Грузии дорога свободна. Видно также, что дорога заснежена. Изображения на веб-камерах предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением и обновляются каждые пять минут, сказано на сайте "Верхний Ларс".

Пользователи соцсети обсуждают ситуацию на дороге и делятся своими прогнозами. "По поводу перевала, звонили днем когда выезжал из мск сказали, что завтра должны открыть, это сказали работники таможни", - написал сегодня в 04.58 мск Dilman Mir.

"Здесь возле таможни стоим, снег идет, что-то мне тяжело верится, что сегодня откроют, а машин куча стоит позади", - прокомментировала Любаша Манукян.

"Завтра, скорее всего, откроют. Если лавинной опасности не будет", - предположил Дмитрий Олаплекс.

О том, как водители ждут открытия дороги в Грузию на КПП "Верхний Ларс", на "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском поселке Степанцминда ожидаются осадки при температуре воздуха -18 градусов, скорость ветра - до 9 метров в секунду. В ночь на 18 января также ожидаются осадки, температура понизится до -19 градусов, ветер усилится до 22 метров в секунду. В Алагире сегодня без осадков, температура воздуха -4 градуса, скорость ветра - до 5 метров в секунду. В ночь на 18 января ожидаются осадки при температуре -5 градусов, скорость ветра снизится до 4 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.