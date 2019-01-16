120 человек ожидают выезда в Грузию на "Верхнем Ларсе"

16 января 2019, 11:13

Выезда из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге ожидают водители и пассажиры 78 машин. Для них развернуты пункты обогрева, сообщили сегодня спасатели.

Как писал "Кавказский узел", выезд транспорта из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге запрещен с 23.00 мск 15 января из-за ухудшения погоды в Грузии.

На Военно-Грузинской дороге скопилось 78 машин, из них 25 легковых. Выезда из Северной Осетии ожидают 120 человек, сообщил сотрудник пресс-службы республиканского ГУ МЧС.

"На Транскаме скопления нет, там продолжается снег", - сказал он.

Транскавказская автомагистраль, связывающая Россию и Южную Осетию, закрыта для проезда из-за ухудшения погоды с 20.30 мск 15 января.

По словам сотрудника управления МЧС, на обеих дорогах для людей выставлены пункты обогрева, пишет в 09.29 мск "Интерфакс-Юг".

Информация о числе машин в очереди на КПП "Верхний Ларс" на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии по состоянию на 11.12 мск не опубликована.

Пользователи соцсети предполагают, что Военно-Грузинскую дорогу откроют не ранее 18 января.

"Из Грузии в Россию дорога закрыта! Мы вчера ночью стояли на ВГД, по прогнозу снегопад сегодня и завтра до 18:00 плюс ещё пока чистить будут, не раньше пятницы вечер или субботы откроют", - написал сегодня пользователь соцсети "ВКонтакте" под ником Надежда Александровна на странице паблика "Ситуация на КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)".

"До пятницы сто процентов нет. В пятницу не раньше обеда, думаю", - написал Дмитрий Олаплекс.

О том, как водители ждут открытия дороги в Грузию на КПП "Верхний Ларс", на "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском поселке Степанцминда умеренный снегопад, температура воздуха -6 градусов, скорость ветра 21 метр в секунду. В ночь на 17 января также ожидаются умеренные осадки, температура понизится до -7 градусов, ветер усилится до 22 метров в секунду. В Алагире сегодня облачно без осадков, температура воздуха +11 градусов, скорость ветра 22 метра в секунду. В ночь на 17 января осадков также не ожидается, температура понизится до +10 градусов, скорость ветра останется прежней.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.