Омаров выступил за всенародные выборы мэра Махачкалы

17 января 2019, 00:02

Мэр Махачкалы должен избираться не местными депутатами, а всеми горожанами, заявил на круглом столе один из претендентов на этот пост, депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Эта форма выборов нежелательна из-за нестабильной ситуации в Дагестане, считает глава комитета парламента республики по местному самоуправлению Фикрет Раджабов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня завершился прием документов от претендентов на пост мэра Махачкалы. Заявки на участие в конкурсе успели подать 40 человек. Среди тех, кто сделал это в последний день, оказался депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Конкурсные процедуры выборов нового главы Махачкалы носят формальный характер, так как глава Дагестана уже назвал своим кандидатом Салмана Дадаева, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Выдвижение Омарова является проявлением его реальных политических амбиций, но реальные шансы занять пост мэра у него минимальны, полагают главреды дагестанских изданий.

16 января в редакции дагестанской газеты "Черновик" состоялся круглый стол на тему "Избрание мэра Махачкалы: формальность или реальный правовой институт?" В нем приняли участие представители политических партий и общественных объединений, депутаты и журналисты. Пришли шесть претендентов на пост мэра, чьи заявления были зарегистрированы комиссией: Назим Эмирагаев, Гаджимурад Омаров, Магомед Гаджиев, Булач Чанкалаев, Магомед Мусаев и Рамазан Рабаданов, передал корреспондент "Кавказского узла", принимавший участие в мероприятии.

Модератор встречи Магомед Магомедов задал всем участникам вопрос: позволяет ли существующая модель выборов мэра через конкурсную комиссию и последующее голосование депутатами учитывать интересы населения?

Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров сказал, что любая правовая модель должна быть нацелена на достижение главной цели - благополучия жителей. "Что мешает провести всенародные выборы? Горожане должны взять на себя такую ответственность", - сказал он.

Омаров добавил, что ему стыдно за происходящее в Махачкале. "Город превратили в хаос", - заявил он. Депутат сказал, что знает проблемы махачкалинцев не понаслышке и знает, как их решить.

Всенародные выборы являются идеальным способом волеизъявления граждан, согласен председатель комитета по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Народного Собрания Дагестана Фикрет Раджабов. Однако он считает, что существующая в регионе определенная нестабильность не позволяет использовать эту модель. "На нынешних выборах мэра Махачкалы избрание кандидатур через конкурс отвечает критериям, поскольку любой дагестанец, независимо от того, где он проживает, может участвовать в конкурсе", - добавил Раджабов.

Кандидат в мэры Рамазан Рабаданов выразил недовольство тем, что результат выборов предопределен. "Пригласить человека из Москвы и объявить выборы с заранее известным результатом является унизительным. Шансов у остальных кандидатов практически нет", - сказал Рабаданов.

Председатель совета дагестанской региональной общественной организации "Диалог" Магомед Гаджиев сделал замечание относительно процедуры сбора документов для кандидатов. "Там есть обязательный пункт - все писать своей рукой. Пришлось писать на 93 листах", - сказал Гаджиев.

Финансовый директор юридической компании, бывший кандидат на пост мэра Оренбурга Назим Эмирагаев, также подавший заявку на участие в конкурсе, отметил, что эта процедура в Махачкале более закрытая, чем в Оренбурге. "В Оренбурге были известны имена кандидатов, кто и когда сдал документы - всё в открытом доступе. Здесь я не смог найти списки членов комиссии", - рассказал Эмирагаев.

Кроме того, он пояснил причину своего выдвижения. "Хочу изучить избирательную систему в Махачкале, чтобы в дальнейшем, имея опыт избирательной борьбы, применить его в получении политических дивидендов и известности в политической сфере", - заявил Назим Эмирагаев.

Депутат горсобрания Махачкалы Руслан Луговой высказал удивление тем, что о выборах мэра было известно еще осенью 2018 года, но претенденты на этот пост до подачи документов никак о себе не заявляли. "Не думаю, что им в самый последний момент пришла такая мысль. К сожалению, кандидаты подобную инициативу не проявили. Многих из них знаем как общественников, блогеров, но чтобы заявляли как о кандидате в мэры с определенной программой - такого не было", - сказал Луговой.

В Дагестане, как и по всей стране, политическое поле монополизировано партией "Единая Россия", отметил политолог Эдуард Уразаев. "Но у нас есть относительная свобода слова, интернет позволяет добиваться успехов в пропаганде своих взглядов. Даже такие формы борьбы обеспечивают какую-то конкуренцию и продвижение общества вперед. В этом смысле выдвижение сорока кандидатов имеет свои плюсы – они вынуждены себя проявить и заявить о себе как о личностях. В следующий раз, может, заявят о себе более серьезно. Мы услышим хоть какие-то программы, дискуссии и обсуждения того, что делать с нашим городом, где взять деньги, как усилить общественный контроль за властью", - сказал политолог.

Он выступил с предложением провести интернет-голосование по всем кандидатам в мэры Махачкалы.

Напомним, что с 17 по 22 января члены комиссии будут проверять поданные кандидатами документы. С теми, кто пройдет в следующий этап конкурса, проведут собеседования, на которых кандидаты представят свои программы развития города. Затем комиссия представит не менее двух кандидатур на рассмотрение городского собрания.