Завершен прием документов от претендентов на пост мэра Махачкалы

16 января 2019, 19:27

Заявки на участие в конкурсе на пост главы Махачкалы подали 40 человек, конкурсная комиссия занимается проверкой поданных документов, сообщили в городском собрании депутатов.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост мэра Махачкалы подал депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Конкурсные процедуры выборов нового главы Махачкалы носят формальный характер, так как глава Дагестана уже назвал своим кандидатом Салмана Дадаева, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Выдвижение Омарова является проявлением его реальных политических амбиций, но реальные шансы занять пост мэра у него минимальны, полагают главреды дагестанских изданий.

Претенденты продолжали сдавать документы на протяжении всего дня, несколько человек сделали это в последний час работы конкурсной комиссии. В 18 часов комиссия прекратила регистрировать заявки, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Собрании депутатов Махачкалы. Всего документы сдали 40 человек, отметил представитель горсобрания.

"Это очень много, я считаю. Дальше все поданные документы будут изучены. Документы от претендентов, поданные в предыдущие дни, проверялись, пока шел прием, по ним направляли запросы в правоохранительные органы. Точно сказать, будет ли завтра окончен первый этап конкурса, сказать пока невозможно", - добавил он.

Напомним, что прежний глава Махачкалы Муса Мусаев 15 октября 2018 года был осужден на четыре года колонии по обвинению в превышении полномочий. 27 декабря 2018 года, когда приговор вступил в законную силу, местные депутаты приняли решение о его отставке.