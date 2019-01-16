Число претендентов на пост мэра Махачкалы достигло 34

16 января 2019, 17:19

Сегодня документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост мэра Махачкалы подал депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Дагестанские «единороссы» поддержали кандидатуру Салмана Дадаева на пост градоначальника.

Как писал "Кавказский узел", депутаты горсобрания Махачкалы 27 декабря 2018 года приняли решение об отставке с поста мэра города Мусы Мусаева, осужденного за превышение полномочий, и объявили о начале конкурса на эту должность. Первым кандидатом в мэры Махачкалы стал Салман Дадаев, который с мая 2017 года возглавляет управу Басманного района Москвы.

В числе тех, кто также претендует на пост мэра Махачкалы, замдиректора "Дагтехкадастра" Айдемир Исмаилов, махачкалинец Махмуд Ибадулаев и помощник депутата Госдумы Бувайсара Сайтиева Булач Чанкалаев, депутат парламента Дагестана Муса Омаров, бывший член общественной палаты республики Шахбан Касумов, помощник депутат Госдумы Бувайсара Сайтиева Булач Чанкалаев. Конкурсная комиссия завершит регистрировать претендентов 16 января в 18:00 мск.

К 12.00 мск сегодня документы в конкурсную комиссию подали 29 человек, к 15.30 мск количество претендентов на пост мэра Махачкалы достигло 34, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в городском собрании депутатов города.

В горсобрании не стали обнародовать имена претендентов. «Мы не публикуем список людей, которые подали документы в конкурсную комиссию», - отметил представитель горсобрания. Однако, как пояснил он, среди претендентов на пост мэра на тот момент не было бывшего председателя дагестанского правительства Мухтара Меджидова.

Ранее сообщалось, что в качестве кандидата на пост мэра Махачкалы может выступить бывший председатель правительства республики Мухтар Меджидов. Переговоры о возможном участии Меджидова в конкурсе на должность мэра Махачкалы уже велись на правительственном уровне, сообщило 10 января со ссылкой на собственный источник "Новое дело". С января по июль 2013 года Мухтар Меджидов был председателем правительства Дагестана, говорится в биографии чиновника, опубликованной на "Кавказском узле".

Омаров рассказал о возможном недопуске к выборам

Одним из первых сегодня документы подал депутат Государственной думы из фракции «Справедливая Россия» от Башкирии Гаджимурад Омаров.

Сразу после сдачи документов в конкурсную комиссию Гаджимурад Омаров дал пресс-конференцию. По его словам, документы он сдал в 10 часов утра и был 21-м по счету.

Гаджимурад Омаров заявил, что перед ним не стоит «задача стать мэром и иметь возможность пристраивать к кому-то «доильные аппараты».

«С такой практикой надо заканчивать пока не поздно. Я не ищу себе теплое место. Но вместе с тем, если мы не будем использовать свой потенциал, то к нам пришлют кого-то, и мы опять потеряем время. Ни один мэр, откуда бы он ни приехал, кто бы его ни привел за руку, ничего не добьется, если он не объединит махачкалинцев вокруг решения имеющихся проблем», - заявил Гаджимурад Омаров. Он добавил, что, если появится кандидат, более достойный, то он сразу заберет свои документы.

При этом Омаров заявил, что не является оппозиционером, а поддерживает курс президента страны Владимира Путина, в том числе и его кадровую политику.

Говоря о своем участии в выборах мэра столицы Дагестана, Гаджимурад Омаров отметил, что «хочет внести лепту в восстановление Махачкалы». Омаров добавил, что у него есть определенные цели, которые он озвучит депутатам перед голосованием.

«Все документы были мною собраны как положено. Если мою кандидатуру не допустят до выборов, то это будет связано не с оформлением документов, а с иными моментами, которые не пойдут во благо действующей власти», - отметил Гаджимурад Омаров.

Выдвижение депутата Госдумы и бывшего главы дагестанского отделения "Справедливой России" Гаджимурада Омарова в мэры Махачкалы является проявлением его реальных политических амбиций. При этом шансы Омарова занять пост мэра в любых условиях минимальны, полагают опрошенные "Кавказским узлом" главреды дагестанских изданий.

«Единороссы» объявили о поддержке кандидатуры Салмана Дадаева на пост мэра Махачкалы

Делегаты конференции Махачкалинского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» приняли решение поддержать кандидатуру Салмана Дадаева на пост мэра Махачкалы, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе мэрии.

Этот вопрос рассматривался на конференции, которая состоялась 15 января. Как сообщил на ней заместитель секретаря Махачкалинского местного отделения партии, председатель Горсобрания Абулмуслим Муртазалиев, по состоянию на 15 января, документы на должность главы Махачкалы подали 14 кандидатов, шестеро из которых – члены партии «Единая Россия».

«Образование и опыт работы Дадаева, в том числе муниципальной, могут быть применены в работе на должности главы города в случае его избрания», - отметил в своем выступлении Муртазалиев.

Конкурсные процедуры выборов нового главы Махачкалы носят формальный характер, так как глава Дагестана уже назвал Салмана Дадаева своим кандидатом, а возможности других желающих бороться за этот пост ограничены, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. "Кавказский узел" опубликовал биографию Салмана Дадаева.