Следователи рассказали о четырех нападавших на автобус в Армении

15 января 2019, 14:21

Арестованным по делу о нападении на автобус с призывниками в Армении Гору Акопяну и Меружану Восканяну предъявлено обвинение в хулиганстве. Еще два человека заподозрены в участии в инциденте, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 8 января группа мужчин на легковых автомобилях остановила в Ереване автобус с призывниками из Котайкской области и ворвалась внутрь. Военная полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, после чего двое участников инцидента, Гор Акопян и Меружан Восканян, добровольно явились в полицию и были арестованы. Версия о том, что ворвавшиеся в автобус Минобороны люди просто хотели проводить в армию близких, сомнительна, заявили представитель военного ведомства и опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Гору Акопяну и Меружану Восканяну следствие предъявило обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц или организованной группой (ст.258 ч.3, п.1 УК Армении), сообщила корреспонденту "Кавказского узла" глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян. По ее словам, Акопян отпущен под подписку о невыезде.

В рамках уголовного дела кроме Акопяна и Восканяна проходят еще два человека, однако они на этом этапе следствия являются подозреваемыми, сказала Арутюнян.

Адвокат обвиняемых Гаяне Папоян отказалась комментировать корреспонденту "Кавказского узла" позицию ее подзащитных, сославшись на "постоянную занятость".

Минобороны в данном деле является заинтересованной стороной, поэтому не может контролировать ход расследования, заявил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Мы просто информированы о тех или иных данных в рамках дела, но огласить их ввиду того, что ведется следствие, мы не можем", - отметил он.

По его мнению, напавшие на автобус люди "вели себя, мягко говоря, некультурно". После инцидента автобус доставил призывников в сборный пункт, а оттуда по воинским частям, рассказал представитель Минобороны Армении.

Автор видео рассказала о подробностях нападения

Видеооператор армянского издания "Айкакан жаманак" Анна Арутюнян, которая сняла на камеру инцидент нападения на автобус с призывниками и опубликовала его в интернете, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что оказалась на месте инцидента совершенно случайно.

Инцидент был заснят на видео и вызвал широкий общественный резонанс. По состоянию на 14:00 мск 15 января, видео происшествия с автобусом в Youtube набрало 183 747 просмотров, его прокомментировали 312 раз. Пользователи сервиса отреагировали в основном негативно - на 70 поставленных ролику лайков приходится 466 дизлайков.

По ее словам, она ехала на своей машине в сборный пункт, куда привозят всех призывников перед выездом в воинские части, и на участке дороги в Ереване заметила автобус в сопровождении трех машин.

"Вначале у меня было впечатление, что призывников сопровождают их друзья... Даже когда эти люди начали кричать, сначала не было понятно, приветствовали они призывников или бранились", - отметила Арутюнян.

По ее словам, люди в машинах окружили автобус и заставили водителя остановиться, напавших на автобус было около 15 человек. То, что водитель не останавливался, привело в ярость этих людей, предположила Арутюнян.

"Если бы это не было хулиганством, они бы могли аккуратно попросить водителя остановиться и открыть двери автобуса, а не ломать их и вламываться в него", - сказала она.

После этого, по ее словам, начался хаос, было впечатление, что старшие по возрасту из зашедших в автобус людей, указывали остальным, что делать, как будто уже запланировали драку.

"Я подумала, что нужно тоже войти в автобус, чтобы они увидели камеру и отказались от своих намерений", - пояснила видеооператор. "Меня заметили, они стали предупреждать друг друга, что их снимают, а некоторые из них и вовсе начали демонстративно обниматься с призывниками", - рассказала Арутюнян.

Затем, по ее словам, напавшие вышли из автобуса, но когда она выключила камеру и направилась к своей машине, они возобновили драку, и тогда пришлось снова вернуться к ним и начать съемки, рассказала она. "Поэтому опубликованное видео смонтированное", - пояснила видеооператор.

По словам Арутюнян, инцидент длился около 10 минут, на сборном пункте, куда она затем приехала, все было спокойно.