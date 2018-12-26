26 декабря 2018, 07:51

Жертвами нападения на кальянную в Ставрополе стали семь человек

Уголовное дело возбуждено по факту вооруженного нападения на посетителей кальянной в Ставрополе, в результате которого пострадали семь человек, в том числе подросток, сообщил Следком. 

По данным следствия, инцидент произошел 24 декабря на улице Тухачевского.

"Неизвестные, предположительно, с травматическим пистолетом и деревянной битой напали на посетителей заведения [...] пострадали семь человек, среди которых 16-летний подросток", - говорится в сообщении, опубликованном 25 декабря на сайте Следственного управления СК по Ставропольскому краю. 

Уточняется также, что жизням потерпевших ничего не угрожает.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Максимальное наказание, грозящее нападавшим, предполагает лишение свободы на срок до семи лет.

По состоянию на 07.50 мск на сайте Главного управления МВД по Ставрополью нет информации о задержании подозреваемых в нападении на кальянную в Ставрополе.

Примечание:

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