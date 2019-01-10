Правозащитники раскритиковали официальную версию инцидента с автобусом в Ереване

10 января 2019, 21:40

Версия о том, что ворвавшиеся в автобус Минобороны люди просто хотели проводить в армию близких, сомнительна, заявили представитель министерства и опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Оба подозреваемых выразили сожаление о содеянном, сообщила их адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 января группа мужчин на легковых автомобилях остановила в Ереване автобус с призывниками из Котайкской области и ворвалась внутрь. Военная полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, после чего двое участников инцидента, Гор Акопян и Меружан Восканян, добровольно явились в полицию и были арестованы. По данным правоохранителей, оба мужчины имеют судимость.

Инцидент был заснят на видео и вызвал широкий общественный резонанс. По состоянию на 21:40 мск 10 января видео инцидента с автобусом в Youtube набрало 175522 просмотра, его прокомментировали 312 раз. Пользователи сервиса отреагировали в основном негативно - на 65 поставленных ролику лайков приходится 454 дизлайка.

Зачем эти мужчины ворвались в автобус с призывниками, пока неясно, отметила руководитель Общественной организации "Журналисты за права человека", правозащитница Жанна Алексанян. "Я не доверяю официальной информации, якобы напавшие на автобус хотели попрощаться со своим родственником. Было бы желательно получить комментарий адвоката или родственников подозреваемых, чтобы понять, что на самом деле произошло", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", посетовав, что не смогла получить никакой другой информации, кроме официальной.

Правозащитница считает, что могла быть какая-то серьезная проблема, заставившая людей остановить автобус Минобороны. "Я не думаю, что такое легкое дело - нападение на автобус Минобороны. Мне непонятна та агрессия этих напавших, которую они проявили. Автобус, выехавший в сборный пункт – не самое подходящее место для того, чтобы повидаться с родственником", - добавила Алексанян.

Официальная версия о том, что ворвавшиеся в автобус хотели попрощаться с родственником, маловероятна, согласен руководитель Ванадзорского отделения Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц. "Тут явно видно, что произошел некий спор. Люди пришли выяснять отношения", - сказал он.

Он также обратил внимание на то, что видео было заснято журналистом. "Его там вообще не должно было быть. Это тоже говорит о том, что еще до того, как автобус выехал, что-то между призывниками и людьми, напавшими на автобус, произошло. Возможно, журналист заподозрил, что может что-то произойти, и сам тоже поехал за автобусом", - предположил Сакунц.

По наблюдениям правозащитника, в автобус ворвались разные группы людей, не связанные друг с другом. "По действиям одной группы, когда они обнимаются с некоторыми призывниками, можно предположить, что они, действительно, решили попрощаться. А по действиям другой группы людей, которые бранились и вели себя агрессивно, можно сказать, что они приехали свести какие-то счеты", - отметил Сакунц корреспонденту "Кавказского узла".

С тем, что на видео запечатлены не обычные проводы призывников, а нечто иное, согласен и пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. "По опубликованному видео нельзя сказать, что напавшие на автобус хотели всего лишь остановить военную машину и попрощаться с родственником", - процитировало его слова "Радио Азатутюн".

Он добавил, что с призывниками прощаются до того, как те сядут в автобус. "Если бы эти люди действительно попытались мирно остановить автобус и просто попрощаться, такого инцидента бы не произошло", - отметил Арцрун Ованнисян.

Эксперты оценили поведение остановивших автобус

Люди, остановившие автобус, нарушили правила дорожного движения, отметил Артур Сакунц. Учитывая интенсивное движение на этом участке дороги, действия этих мужчин могли привести к аварии, считает он. Само вторжение в автобус с угрозами, руганью и бранью - это неадекватное поведение, которое могло спровоцировать агрессию со стороны ехавших в автобусе молодых людей, сказал правозащитник.

"Незаконным считается вторжение в любое транспортное средство, а тут автобус Минобороны, который можно считать территорией Минобороны. Это одно и то же, что вторгнуться или напасть на воинскую часть, и этот факт может быть рассмотрен как дополнительная составляющая часть дела", - отметил Артур Сакунц.

Действия нападавших на автобус характерны для людей криминальной субкультуры, считает глава Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян. Он отметил, что эта субкультура распространилась не только в уголовно-исправительных, но и образовательных учреждениях, в армии. "Я много слышал, как в армии хвастаются тем, как того или иного призывника провожала «братва», как останавливали автобус", - отметил корреспонденту "Кавказского узла" Ишханян. Над решением этой проблемы надо работать, начиная со школы и семьи, добавил он.

Ишханян считает, что запечатленные на видео люди сознательно не препятствовали съемке. "Возможно, они посчитали, что съемки пойдут им на пользу, потому что они привыкли принижать и давить на тех, кто слабее них и считать это «геройством»", - сказал он.

Правозащитники раскритиковали организацию перевозок призывников

Полицию обвиняют в бездействии, однако сотрудники действовали в рамках закона, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ведомства. Согласно решению правительства от 29 октября 2018 года, правоохранители обязаны сопровождать призывников из областных военкоматов до выезда из города, пояснили в Полиции Армении. "Сотрудники полиции сопровождали автобус из Котайкской области от комиссариата до намеченной точки в пределах города, и дальше сопровождать не имели права", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.

По мнению правозащитницы Жанны Алексанян, глава полиции не после инцидента, а гораздо раньше должен был ввести правило о том, чтобы призывников в автобусах сопровождали правоохранители. Инцидент не мог бы произойти, если бы автобус сопровождали правоохранители, полагает правозащитник Артур Сакунц.

Следствие не определилось, будет ли требовать ареста подозреваемых

Аветик Ишханян раскритиковал действия следователей, которые распространили фотографии арестованных и видео с признательными показаниями. Это нарушение презумпции невиновности, считает он. "Тут мы сталкиваемся с другой крайностью – показательные действия, что стало почерком наших следственных органов после революции. Можно было просто дать текстовую информацию о том, что подозреваемые сдались правоохранителям и сожалеют о содеянном, без лица и без всяких унижений", - считает правозащитник. Он напомнил, что ранее следствие также публиковало видео с главой Всеармянского фонда "Айастан" Арой Варданяном и генералом Манвелом Григоряном.

Запись видеообращения Гора Акопяна с сожалением касательно инцидента с автобусом распространена с согласия подозреваемого, заявила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаяне Папоян, представляющая интересы обоих задержанных.

Она добавила, что Меружан Восканян также выразил сожаление о произошедшем инциденте. Сообщить другие подробности дела она отказалась, сославшись на тайну следствия.

По ее словам, у Гора Акопяна под опекой находятся трое несовершеннолетних детей и беременная жена. "Защита не в курсе, какую меру пресечения собирается избрать следственный орган – арест или подписку о невыезде. Если все же будет подано ходатайство об аресте, защита представит суду эти факты для избрания альтернативной меры пресечения", - отметила Гаяне Папоян.

Гор Акопян и Меружан Восканян арестованы на 72 часа, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" и.о. главы отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян. "На данный момент ходатайства о взятии под стражу следствие не представляло в суд", - отметила она.

Полный круг причастных к инциденту людей пока выясняется, добавила Арутюнян.