Арестованы два участника инцидента с призывниками в Армении

09 января 2019, 21:23

Взяты под стражу два жителя Армении, заподозренные в хулиганстве после остановки в Ереване автобуса с призывниками, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 8 января группа мужчин на легковых автомобилях остановила в Ереване автобус с призывниками из Котайкской области и ворвалась внутрь. Инцидент был заснят на видео и вызвал широкий общественный резонанс. Военная полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, после чего двое участников инцидента, Гор Акопян и Меружан Восканян, добровольно явились в полицию. По данным правоохранителей, оба мужчины имеют судимость.

Двое подозреваемых арестованы, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Специальной следственной службы Армении. По словам представителя ведомства, подозреваемым грозит до пяти лет заключения. Имен арестованных он не уточнил.

Глава Полиции Армении Валерий Осипян распорядился, чтобы отныне в автобусах вместе с призывниками ездили сотрудники ведомства, проинформировали корреспондента "Кавказского узла" в пресс-службе полиции.