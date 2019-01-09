Задержанный после инцидента с автобусом в Ереване Гор Акопян. Скриншот видео ԶԻՆՈՒԺ MEDIA, https://www.youtube.com/watch?time_continue=175&v=H_BbbazBDmE&fbclid=IwAR0VKQjp_iFDtzLt9TFNbNCEP5aAVM0myluXXDEK8PNB4Y0yLbu2I6CPokA

09 января 2019, 21:23

Арестованы два участника инцидента с призывниками в Армении

Взяты под стражу два жителя Армении, заподозренные в хулиганстве после остановки в Ереване автобуса с призывниками, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 8 января группа мужчин на легковых автомобилях остановила в Ереване автобус с призывниками из Котайкской области и ворвалась внутрь. Инцидент был заснят на видео и вызвал широкий общественный резонанс. Военная полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, после чего двое участников инцидента, Гор Акопян и Меружан Восканян, добровольно явились в полицию. По данным правоохранителей, оба мужчины имеют судимость.

Двое подозреваемых арестованы, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Специальной следственной службы Армении. По словам представителя ведомства, подозреваемым грозит до пяти лет заключения. Имен арестованных он не уточнил.

Глава Полиции Армении Валерий Осипян распорядился, чтобы отныне в автобусах вместе с призывниками ездили сотрудники ведомства, проинформировали корреспондента "Кавказского узла" в пресс-службе полиции.

Примечание:

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Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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