Пассажир самолета задержан в Ростове-на-Дону за дебош на борту

30 декабря 2018, 20:57

Пассажир авиарейса Москва - Ростов-на-Дону курил, нецензурно ругался и ударил бортпроводника, он задержан в аэропорту Платов после посадки самолета, сообщило МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня. Экипаж авиалайнера пожаловался на поведение пассажира в отдел полиции аэропорта. "Поступила информация о том, что экипажу самолета рейсом Москва - Ростов-на-Дону требуется помощь полицейских", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полицейские задержали пассажира и составили протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), сообщается на сайте МВД России.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре самолет "Сочи - Москва" вынужденно сел в Краснодаре из-за дебоша на борту. Пассажир был задержан за хулиганство.