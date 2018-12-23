23 декабря 2018, 17:05

Самолет Москва-Сочи экстренно сел в аэропорту вылета

Авиалайнер, на борту которого находились около 200 пассажиров, вылетел в Сочи и экстренно вернулся в Москву в связи с отказом двигателя, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

"Самолет А321 neo вылетел из московского аэропорта "Домодедово" в Сочи. Однако во время набора высоты у лайнера отказал левый двигатель. Было принято решение экстренно вернуться в аэропорт вылета", - сказал источник.

По его данным, на борту находилось около 200 пассажиров. "Самолет благополучно приземлился в Домодедово, никто не пострадал", - цитирует источник в авиадиспетчерских службах "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что самолет Уфа - Сочи с 204 пассажирами на борту 22 августа экстренно сел в аэропорту вылета из-за возгорания двигателя. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов и после вылетели в Сочи резервным бортом.

Примечание:

"Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону после смерти пассажира", "Самолет с умершим пассажиром экстренно сел в Сочи", "Часть пассажиров самолета Уфа - Сочи отказались продолжить полет".

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