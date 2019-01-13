Вооруженный инцидент в Сунженском районе стал пятым за год с участием силовиков в Ингушетии

13 января 2019, 01:32

Обстрел автомобиля в Ингушетии, в результате которого пострадали трое полицейских, стал одиннадцатым вооруженным инцидентом в республике с начала 2018 года и пятым с участием сотрудников правоохранительных органов.

Как писал "Кавказский узел", 12 января трое полицейских получили ранения в результате обстрела автомобиля начальника Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева в Ингушетии. Сам Эльджаркиев не пострадал. Состояние одного из полицейских врачи оценили как тяжелое, еще двух - как среднетяжелое. Они были прооперированы.

Конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов произошел в Ингушетии 12 декабря 2018 года, когда возле ТЦ "Ковчег" в Назрани произошел взрыв. Двое сотрудников правоохранительных органов были госпитализированы после взрыва гранаты, которую, по данным МВД республики, бросили в них подозреваемые при задержании. По данным силовиков, нападавшие были боевиками, их убили при задержании. Позднее очевидцы сообщили, что убиты продавец благовоний по фамилии Ханиев и начальник охраны торгового центра, гражданский активист Муслим Хашагульгов.

Ранее, 8 июня еще одно боестолкновение произошло в Назрани. По словам силовиков, они блокировали двоих боевиков и предложили им сдаться, но те открыли огонь. В перестрелке был убит один из предполагаемых боевиков. Затем была проведена контртеррористический операция, в ходе которой, по данным НАК, были убиты еще двое боевиков. Очевидцы сообщили, что убиты двое парней и их мать, а еще один предполагаемый боевик, их отец, сдался. По словам главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, убитые готовили теракты на мусульманский праздник Ураза-Байрам.

16 мая в Сунже произошло покушение на сотрудника прокуратуры. При взрыве гранаты пострадал силовик, который находился рядом. По данным источников, прокурор, на которого было совершено покушение, был обвинителем по делу о пытках в Центре по противодействию экстремизму МВД Ингушетии.

10 февраля в Ингушетии был введен режим контртеррористической операции (КТО). По данным силовиков, в лесу около села Али-Юрт Назрановского района был убиты уроженцы Дагестана Абдулла Асхабов и Юнус Ибадиев, которые оказали вооруженное сопротивление правоохранителям.

Еще шесть вооруженных инцидентов в республике, которые произошли с начала года, не были связаны с нападением на силовиков.

Днем 6 января на рынке в селе Зязиков-Юрт в Малгобекском районе мужчина выстрелил из охотничьего ружья в 54-летнюю жительницу Назрани. Она погибла на месте, мужчина был задержан.

В ночь на 31 декабря в Назрани был убит правнук шейха Батал-хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев, а его водитель получил ранения. По данным следствия, в нападении приняли участие несколько человек.

25 июня два студента были ранены при перестрелке в колледже города Назрани.

9 апреля в селении Экажево обстреляли автомобиль, находившийся в нем мужчина попал в больницу. Местные жители также назвали мотивом преступления кровную месть, так как раненый оказался братом убитой два года назад женщины.

15 января в селе Плиево был убит житель Ингушетии. Мотивом убийства могла стать кровная месть родственников полицейского, убитого 26 июля 2016 года в Магасе в результате бытового конфликта, сообщил источник в силовых структурах.

В ночь на 8 января, по словам младшего брата члена движения "Мехк-Кхел" Магомеда Хазбиева, во двор дома в Назрани, где проживают их родители, была брошена граната, никто не пострадал.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов и нападений.