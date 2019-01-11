Конфронтация с муфтиями Кавказа напомнила о сильных позициях Хамхоева в Ингушетии

11 января 2019, 02:46

Муфтий Ингушетии Иса Хамхоев готов к конфликту с Координационным центром мусульман Северного Кавказа, так как пользуется серьезной поддержкой в республике даже в условиях давнего противостояния с Юнус-Беком Евкуровым. При этом КЦМСК - несамостоятельная организация, не имеющая политического влияния, указали опрошенные "Кавказским узлом" ингушские аналитики и востоковеды.

Как писал "Кавказский узел", Совет тейпов Ингушетии 13 декабря вызвал депутатов парламента республики на шариатский суд, чтобы установить, как проголосовал каждый из них по вопросу соглашения о чечено-ингушской границе. Координационный центр мусульман Северного Кавказа обвинил активистов в запугивании ингушских депутатов, а затем пригласил муфтия Ингушетии на внеочередное заседание 12 января 2019 года для обсуждения вопроса о допустимых условиях применения шариатского суда. На фоне резких заявлений КЦМ муфтий Ингушетии Иса Хамхоев предложил его членам приехать в Ингушетию и лично ознакомиться с его работой в республике.

Суд планировал определить, было ли голосование сфальсифицировано, но на заседание 15 декабря пришли 10 из 30 депутатов республиканского парламента. Они рассказали, что голосовали против закона о границе с Чечней. Критика со стороны Координационного центра мусульман Северного Кавказа является предупреждением для ингушского муфтията, который может столкнуться с финансовыми ограничениями и давлением из-за своей политической активности, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Руководитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев не собирается ехать в Ингушетию и рассчитывает, что Иса Хамхоев приедет на встречу муфтиев в Пятигорск 12 января.

«С самого начала муфтии предложили Хамхоеву приехать на встречу с ними, [желая] выслушать чего он хочет. В Ингушетию мы не собираемся. Если Хамхоев откажется от нашего приглашения, то в Ингушетию мы не поедем, зачем нам туда ехать? Приглашение наше в силе, посмотрим, [что будет] 12 января», - сказал Бердиев корреспонденту "Кавказского узла".

Ярлыкапов: нападки КЦМСК на муфтия Ингушетии беспрецедентны

Столь жесткая критика КЦМ Северного Кавказа в адрес одного из муфтиев - случай беспрецедентный, указал старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

«Я не припомню какого-либо выступления КЦМСК против конкретного муфтия, [подобного этому выступлению против] Исы Хамхоева. Даже когда духовное управление Чечни вышло из структур КЦМСК, никто не делал резких заявлений. Были разногласия с духовным управлением мусульман Дагестана, когда муфтий не приезжал на заседания, но и это не вызвало такого резких заявлений», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

ДУМ Дагестана объявил о выходе из Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) 18 марта 2017 года. Согласно сообщению пресс-службы муфтията, это стало ответом председателя ДУМ Дагестана Ахмада Абдулаева на претензии муфтиев других республик, недовольных тем, что в их регионах распространяется газета дагестанского муфтията "Ас-салам". Муфтият Чечни вышел из состава КЦМСК еще в 2012 году, однако глава чеченского ДУМ Салах Межиев, несмотря на это, в 2017 году был избран зампредом КЦМСК. Муфтияты слабо нуждаются в подобной организации, поскольку конкурируют в регионе между собой, считают кавказоведы.

Востоковед обратил внимание на необычную роль председателя КЦМСК Исмаила Бердиева в этом конфликте. «Ранее Бердиев делал некоторые экстравагантные заявления, но столь политических [заявлений] не было», - отметил он.

Ярлыкапов, предположил, что выступления против Хамхоева могут быть связаны с напряженными взаимоотношениями между ингушским муфтиятом и главой республики Юнус-Беком Евкуровым, однако затруднился назвать причины такой позиции КЦМСК определенно.

1 декабря 2018 года съезд мусульман Ингушетии, организованный республиканским Духовным центром мусульман, поддержал политические требования ингушской оппозиции об отмене соглашения о границе с Чечней. В свою очередь опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы назвали вынужденной позицию муфтията Ингушетии в борьбе за границы республики.

«В целом статусы Бердиева и Хамхоева равны друг другу, оба региональные муфтии. А КЦМСК - это зонтичная организация, которая сама по себе не самостоятельна. Муфтии, как правило, стараются поддерживать нормальные отношения [друг с другом] и вроде бы не в их интересах их портить. К тому же Бердиев не замечен в каких-то близких отношения с главой Ингушетии и неясно, почему он и его коллеги решили обсудить действия Хамхоева», - сказал Ярлыкапов.

Малашенко: КЦМСК не имеет политического влияния

Заявления КЦМСК вполне могут быть «самодеятельностью» руководителя этой структуры Исмаила Бердиева, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. Он предположил, что никаких указаний "сверху" по этому поводу не было.

«Сама эта структура - Координационный центр мусульман - малозначима и ничего не решает, это чисто номинальная организация, особенно с учетом того, что ее возглавляет Исмаил Бердиев, прославившийся [эксцентричными] заявлениями, например, о женском обрезании. Вряд ли кто-либо из курирующих органов всерьез захочет через него действовать - скорее всего, и кураторов нет. КЦМСК не та контора, которая имеет большое политическое значение», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В августе 2016 года председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев заявил о том, что он "выступает за обрезание всех женщин". Его слова вызвали большой резонанс, после чего Бердиев назвал свое высказывание шуткой. При этом он добавил, что ислам не предписывает обрезание женщин, но "снизить сексуальность женщин" необходимо.

Тот факт, что муфтий Хамхоев не поехал в Пятигорск, а пригласил раскритиковавших его коллег в Ингушетию, говорит о его уверенности в себе, отметил Малашенко. «Он может позволить себе так разговаривать. Своими действиями он показал, что Координационный центр не может вмешиваться [в деятельность ингушского муфтията] и ему безразличны советчики со стороны, в том числе из Координационного центра», - сказал политолог.

Конфронтация с КЦМСК не пошатнет позиции Хамхоева

Позиция Координационного центра мусульман Северного Кавказа обусловлена его зависимостью от властей, считает руководитель ингушской правозащитной организации «МАШР» Магомед Муцольгов.

«В России по закону религия отделена от государства, однако, Кремль старается контролировать [духовенство] через различные структуры, традиционные религиозные организации. Сам Координационнный центр — орган номинальный, созданный чиновниками для облегчения этого контроля. Заявления КЦМСК идут от администрации президента или от полпреда президента на Северном Кавказе. Хамхоеву указывают [в КЦМ], что делать, отчитывают его, не имея на это никаких полномочий», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Иса Хамхоев возглавляет Духовный центр мусульман Ингушетии уже почти 15 лет - первый раз он был избран муфтием на заседании Совета ингушских алимов 8 июля 2004 года, говорится в его биографии, опубликованной "Кавказским узлом". На третий пятилетний срок он был переизбран в июле 2014 года, говорится в сообщении на сайте ДЦМ.

Нежелание Исы Хамхоева ехать в Пятигорск в таких условиях вполне оправданно, подчеркнул он. «Его поддерживают около 60 местных имамов, которые и избирали его на съезде Духовного центра [мусульман Ингушетии]. Хамхоеву от других муфтиев ничего не нужно: одно дело, если муфтии обратились бы к Хамхоеву, как к коллеге и брату по вере, но здесь видна политическая ангажированность. После всего этого я не удивлюсь, если муфтият Ингушетии, подобно чеченскому муфтияту, примет решение выйти из КЦМСК», - отметил правозащитник.

Иса Хамхоев проявил свое умение держать удар в противостоянии с Евкуровым, добавил Муцольгов, оговорившись, что не является сторонником муфтия.

«Евкуров не смог сломать [Хамхоева] и это был первый раз, когда глава республики «обжегся». Второй раз — сейчас, по территориальному вопросу, когда он посчитал, что может все решить сам, без учета мнения общества. В случае с муфтием Евкуров не учел, что выборы председателя ДЦМ - прерогатива самих имамов, подумал, что он может по своему произволу его сместить», - сказал Магомед Муцольгов.

В декабре 2015 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подверг критике деятельность Духовного центра мусульман республики и предложил муфтияту принять отставку муфтия Исы Хамхоева. Имамы мечетей заявили, что не желают его отставки. В марте 2016 года глава республики объявил о роспуске муфтията Ингушетии и его ликвидации как общественной организации, но в сентябре 2017 года Минюст заключил мировое соглашение с муфтиятом Ингушетии в связи с устранением нарушений.

Муфтий Ингушетии включился в политическую борьбу, добиваясь отставки главы республики, и заявления КЦМСК в его адрес могут быть реакцией на эту оппозиционную активность, считает старший научный сотрудник института востоковедения РАН, политолог Руслан Курбанов.

«Иса Хамхоев в момент народного возмущения в Ингушетии из-за соглашения о границе заметно активизировался, это обусловлено его затяжным конфликтом с главой республики. Муфтий добивается отставки Юнус-Бека Евкурова. Но уход Евкурова с поста главы Ингушетии не зависит от Хамхоева, так же как и от митингов и манифестаций, это зависит только от Кремля», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Муфтий Хамхоев имеет базу поддержки в республике и в силу своих личных качеств - «личность дерзкая и решительная» - не боится конфликтов, указал адвокат Ахмед Костоев.

«Хамхоев принадлежит к одному из самых влиятельных тейпов, представители которого имеют немалую силу в ингушском обществе. Помимо этого, муфтия поддерживают адепты суфийских братств, в первую очередь братства кадирия. К этому тарикату принадлежат многие [в Ингушетии], у него давно действующая структура с системой подчинения - почти в каждом селе есть наставники кадирийского тариката, которые подотчетны своим руководителям. Кроме того, Хамхоев слывет человеком, который идет напролом, который может упереться и продолжать [гнуть свою линию]», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Конфронтация с Координационным центром мусульман Северного Кавказа не сулит Хамхоеву никаких потерь, поэтому он легко может пойти на обострение, добавил Костоев.

«У Хамхоева нет особой взаимосвязи с КЦМ, они не смогут применить к нему какие-то санкции и на положении Хамхоева [такой конфликт] не может сказаться. Ему достаточно того, что он имеет, и поколебать его позицию извне сложно. Даже Евкуров, который пытался сместить его, не достиг желаемого», - констатировал адвокат.

На "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения с приложениями к нему (картой и геодезическим описанием). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в размещенной на "Кавказском узле" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также ведет регулярно обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".