Хамхоев предложил муфтиям приехать за пояснениями в Ингушетию

08 января 2019, 16:17

На фоне резких заявлений Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Ингушетии предложил его членам лично ознакомиться со своей работой в республике, сообщил 7 января Духовный центр мусульман республики.

Как писал "Кавказский узел", Совет тейпов Ингушетии вызвал депутатов парламента республики на шариатский суд, чтобы установить, как проголосовал каждый из парламентариев по вопросу соглашения о чечено-ингушской административной границе, однако на заседание 15 декабря 2018 года пришли 10 из 30 парламентариев. При этом Координационный центр мусульман Северного Кавказа обвинил активистов в запугивании ингушских депутатов и пригласил муфтия Ингушетии на внеочередное заседание 12 января для обсуждения вопроса о допустимых условиях применения шариатского суда.

1 декабря 2018 года съезд мусульман Ингушетии, организованный республиканским Духовным центром мусульман, поддержал политические требования ингушской оппозиции об отмене соглашения о границе с Чечней. В свою очередь опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы назвали вынужденной позицию муфтията Ингушетии в борьбе за границы республики.

7 января в ходе совещания в муфтияте Республики Ингушетия помощник муфтия Харон Торшхоев заявил, что при организации прошедшего 1 декабря 2018 года съезда мусульман Ингушетии были соблюдены все правила устава организации при надзоре работников Минюста республики, говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦРО "Духовный центр мусульман РИ".

Согласно сообщению, в ходе встречи муфтий Иса-хаджи [Хамхоев] также затронул тему "заявления Координационного центра мусульман Северного Кавказа по поводу его деятельности". "После распространения подобных заявлений в конце декабря, в которых Ису-хаджи приглашают для обсуждения деятельности духовного органа Ингушетии, в муфтият Ингушетии не поступало никакого приглашения от КЦМСК ни письменно, ни устно", - отмечается в сообщении от 7 января.

При этом, в релизе приводятся слова Хамхоева, который пригласил в Ингушетию всех муфтиев Координационного центра, в любое удобное для них время. "Лучше всего о работе муфтията любые религиозные деятели узнают на месте", - цитируются в сообщении слова муфтия Ингушетии.

По данным на 16.14 мск 8 января, на сайте Координационного центра мусульман Северного Кавказа нет комментариев по поводу заявления муфтията Ингушетии.

На "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения с приложениями к нему (картой и геодезическим описанием). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в размещенной на "Кавказском узле" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также ведет регулярно обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".