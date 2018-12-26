Координационный центр мусульман призвал муфтия Ингушетии к диалогу о шариатском суде

26 декабря 2018, 16:13

Муфтий Ингушетии приглашен на внеочередное заседание 12 января 2019 года для обсуждения вопроса о допустимых условиях применения шариатского суда, сообщил сегодня Координационный центр мусульман Северного Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", Совет тейпов Ингушетии 13 декабря вызвал депутатов парламента республики на шариатский суд, чтобы установить, как проголосовал каждый из парламентариев по вопросу соглашения о чечено-ингушской административной границе, подписанного главами двух республик. Суд планировал определить, было ли голосование сфальсифицировано, но на заседание 15 декабря пришли 10 из 30 депутатов республиканского парламента.

19 декабря Координационный центр мусульман Северного Кавказа обвинил активистов в запугивании ингушских депутатов, назвав заседание шариатского суда попыткой психологического давления на "неправильно голосовавших" парламентариев. Заявление Координационного центра мусульман Северного Кавказа является предупреждением для ингушского муфтията, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 25 декабря стало известно, что Совет тейпов Ингушетии вызвал на заседание шариатского суда шестерых алимов, которые ранее сообщали о неправомерности вызова на разбирательство по шариату депутатов республиканского парламента, однако это заседание религиозными деятелями было проигнорировано.

25 декабря участники заседания Координационного центра мусульман Северного Кавказа, которое прошло в Пятигорске, "высказали решительное стремление противостоять распространению фитны, к которой может привести деятельность Исы Хамхоева", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте организации.

"Муфтии Северного Кавказа озабоченны ситуацией, развивающейся в Республике Ингушетия. Недопустимо спекулировать религиозными доводами в политических целях. Участники заседания призывают муфтия Ису Хамхоева услышать их, внять доводам разумности. Муфтии приглашают его принять участие во внеочередном заседании Совета КЦМСК 12 января 2019 года для обсуждения вопроса о допустимых условиях применения шариатского суда в светском государстве", - говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что "муфтии единогласны в том, что неправильная трактовка норм шариата вводит народ в смуту, служит почвой для потенциальных межнациональных и внутриконфессиональных конфликтов".

По данным на 16.00 мск 26 декабря, списка подписей под заявлением Координационного центра мусульман Северного Кавказа нет. На сайте ЦРО "Духовный Центр Мусульман РИ" также нет комментариев по поводу заявления муфтиев.

При этом ранее помощник муфтия Ингушетии Магомед Хаштыров отказался комментировать действия КЦМ. "Если честно, у нас нет желания комментировать их действия. Наша позиции ясна всему миру, мы всем объясняем, что делаем и почему. А что касается их позиции, то пусть они сами ее комментируют", - сказал Хаштыров корреспонденту "Кавказского узла".

Ингушское духовенство поддержало политические требования ингушской оппозиции об отмене соглашения о границе с Чечней на фоне острого конфликта с Юнус-Беком Евкуровым. В свою очередь опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы назвали вынужденной позицию муфтията Ингушетии в борьбе за границы республики.

На "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения с приложениями к нему (картой и геодезическим описанием). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в размещенной на "Кавказском узле" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также ведет регулярно обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".