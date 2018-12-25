Алимы в Ингушетии проигнорировали шариатский суд

25 декабря 2018, 22:00

Шестеро религиозных деятелей, которые раскритиковали вызов депутатов парламента Ингушетии на шариатский суд, не явились сегодня в кадият Ингушетии, чтобы отстоять свою позицию, заявил глава Совета Тейпов Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", Совет тейпов Ингушетии 13 декабря вызвал депутатов парламента республики на шариатский суд, чтобы установить, как проголосовал каждый из парламентариев по вопросу соглашения о чечено-ингушской административной границе, подписанного главами двух республик. Суд планировал определить, было ли голосование сфальсифицировано, но на заседание 15 декабря пришли 10 из 30 депутатов республиканского парламента.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа обвинил активистов в запугивании ингушских депутатов, назвав заседание шариатского суда попыткой психологического давления на "неправильно голосовавших" парламентариев. Заявление Координационного центра мусульман Северного Кавказа является предупреждением для ингушского муфтията, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Совет тейпов Ингушетии вызвал на заседание шариатского суда шестерых алимов, которые заявляли о неправомерности вызова на разбирательство по шариату депутатов республиканского парламента. Заседание началось сегодня в 10.00 мск, но никто из алимов на него не явился.

На заседание шариатского суда были вызваны имам селения Яндаре Микаил Даурбеков, Лом-Али Буружев, Сайфуддин Цолоев, Ахмед Сагов, Алаудин Чапанов и Шадид Черсиев, которые выступали на местном ТВ перед предыдущим заседанием, указывает Telegram-канал "ФортангаORG".

"Собравшиеся прождали алимов до 11.40 дня, но на заседание алимы так и не явились", - говорится в сообщении канала.

Вызов в шариатский суд был для религиозных деятелей возможностью отстоять свою точку зрения, заявил председатель Совета тейпов Малсаг Ужахов, комментируя несостоявшееся заседание. Видеокомментарий Ужахова также опубликовал Telegram-канал "ФортангаORG".

"Мы хотели, чтобы они сегодня здесь, на шариатском суде, доказали, ссылаясь на определенные статьи закона, на нормы ислама, что они действительно правы [...] Но они не посчитали нужным сегодня сюда явиться", - сказал Ужахов.

Телепередача с участием алимов повлияла на решение части депутатов не приходить на суд 15 декабря. «Алимы указывали, что у шариатского суда нет компетенции решать государственные вопросы, но мы этого и не хотели! Суду было интересно лишь то, как кто голосовал. Мы имеем право это знать, так как мы – народ, мы избирали парламент», - сказал ранее "Кавказскому узлу" Ахмед Барахоев.

Помощник-советник по религиозным вопросам Магомед Дзауров, выступая на ТВ, обосновывал законность неявки большей части депутатов Народного собрания на заседание шариатского суда 15 декабря. Он пытался доказать нелегитимность Кадията Ингушетии, ссылаясь, в частности, на то, что кадий Абдурахман Мартазанов "выбран Советом алимов, а не назначен главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым", написал сегодня активист Муса Абадиев на своей странице в Facebook.

На "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения с приложениями к нему (картой и геодезическим описанием). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в размещенной на "Кавказском узле" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также ведет регулярно обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".