Жалоба на новую пенсионную систему подана в Конституционный суд Грузии

09 января 2019, 01:07

Представители НПО «Грузинская демократическая инициатива» потребовали приостановить действие закона о накопительной пенсионной системе и проверить его на соответствие Конституции. Обязательный характер взносов в Пенсионное агентство нарушает право граждан на распоряжение частной собственностью, заявили противники реформы.

Как писал "Кавказский узел", грузинская оппозиция раскритиковала систему накопительной пенсии, которая начала действовать в стране с 1 января. Система накопительной пенсии непрозрачна и вызывает опасения в сохранности средств граждан, заявили основатели "Гражданского движения Грузии" Алеко Элисашвили и Вато Сургуладзе. Участие граждан в новой системе должно быть добровольным, считает глава фракции Национального движения в парламенте Роман Гоцеридзе.

Новая пенсионная система предполагает, что каждый работающий гражданин страны или постоянно проживающий на ее территории иностранец должен перечислять два процента от своей заработной платы, столько же ему на счет перечисляет работодатель. Кроме того, к полученной сумме отчисляет деньги государство. Если номинальный годовой доход получателя составил менее 24 тысяч лари (около девяти тысяч долларов), то государство добавляет два процента, а если превышает эту сумму, но составляет не более 60 тысяч лари (около 22500 долларов) - то один процент.

Общественная организация «Грузинская демократическая инициатива» (GDI) 8 января обратилась в Конституционный суд с требованием признать новую пенсионную систему страны неконституционной. До вынесения решения представители НПО требуют приостановить действие закона, который обязывает граждан страны участвовать в накопительной пенсионной системы, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Государство фактически взяло на себя полномочия управления частной собственностью, обязав работодателей перечислять средства в Пенсионное агентство, указывают противники новой пенсионной системы. По оценке НПО, вводом новой пенсионной системы государство пытается снять с себя бремя пенсий, переложив его на частный сектор: обязательство работодателя переводить в пенсионный фонд в размере 2% от зарплаты сотрудника является дополнительным новым налогом, а граждане не получают никаких гарантий сохранности накоплений.

«Нет механизма, который позволит гражданам компенсировать потерю пенсионных накоплений. Это важный конституционный аргумент, государство снимает с себя ответственность за потерю этой суммы», - заявил директор Программы стратегических действий «Грузинской демократической инициативы» Эдуард Марикашвили в эфире "Рустави 2".

По мнению юристов организации, положения закона "О накопительной пенсии" противоречат статьям 11 (право на равенство) и 19 (право на собственность) Конституции Грузии.

«Государство говорит нам: для вашего благосостояния ваше имущество должно быть ограничено, чтобы у вас, мол, была обеспеченная старость. Но здесь есть проблема: ограничивать это право, согласно Конституции, является приемлемым только в том случае, если это служит общественным целям, а не обеспечению благополучия конкретного человека. Другими словами, ограничение твоей собственности для твоего же блага не является оправданным согласно Конституции», - приводит слова Марикашвили 8 января "Эхо "Кавказа".

Зампред фракции «Грузинская мечта - социал-демократы» Бека Нацвлишвили прокомментировал заявление НПО. По его словам, взнос в Пенсионное агентство нельзя приравнивать к налогу.

«Это не налог, так как он носит целевой характер. Налог - это сбор, который поступает в бюджет, и затем уже правительство определяет, как он должен быть распределено. Выплаты в пенсионный фонд не являются налогом. Я надеюсь, что Конституционный суд примет во внимание опыт других стран и даст зеленый свет закону о накопительных пенсиях», - сказал Нацвлишвили в эфире "Рустави 2".

"Кавказский узел" писал, что ранее в Грузии действовала базовая возрастная пенсия, которая, как отмечали экономисты, едва обеспечивала самые минимальные потребности людей. Жители Грузии не смогут прожить на базовую пенсию без дополнительных доходов, покупая основные медикаменты и оплачивая коммунальные услуги, заявлял президент "Новой экономической школы" Паата Шешелидзе.