Оппозиция раскритиковала пенсионную реформу в Грузии

06 января 2019, 10:11

Система накопительной пенсии непрозрачна и вызывает опасения в сохранности средств граждан, заявили основатели "Гражданского движения Грузии" Алеко Элисашвили и Вато Сургуладзе. Участие граждан в новой системе должно быть добровольным, считает глава фракции Национального движения в парламенте Роман Гоцеридзе.

Как писал "Кавказский узел", с 1 января в Грузии начала действовать система накопительной пенсии, с этого дня на сайте Пенсионного агентства Грузии заработали новая электронная система администрирования пенсионных взносов, регистрация в которой обязательна для всех трудоустроенных граждан и работодателей.

Новая пенсионная система предполагает, что каждый работающий гражданин страны или постоянно проживающий на ее территории иностранец должен перечислять два процента от своей заработной платы, столько же ему на счет перечисляет работодатель. Кроме того, к полученной сумме отчисляет деньги государство. Если номинальный годовой доход получателя составил менее 24 тысяч лари (около девяти тысяч долларов), то государство добавляет два процента, а если превышает эту сумму, но составляет не более 60 тысяч лари (около 22500 долларов) - то один процент. Накопительная пенсия станет надбавкой к той минимальной пенсии, которую все граждане получают из бюджета по достижении пенсионного возраста. Законопроект «О накопительной пенсии» парламент Грузии принял в июле 2018 года, за него проголосовали 79 депутатов, написали "Новости Грузия".

Основатели "Гражданского движения Грузии" Алеко Элисашвили и Вато Сургуладзе усомнились в эффективности новой пенсионной системы и потребовали от правительства приостановить ее.

Новая схема "расплывчатая и маловероятная", заявил Алеко Элисашвили на пресс-конференции, которую транслировал 3 января телеканал "Рустави 2" (Перевод корреспондента "Кавказского узла").

"Уже начали собирать деньги", а у правительства нет плана того, "как должны работать эти деньги", - сказал Вато Сургуладзе. По его словам, при проведении пенсионной реформы, должны быть учтены интересы всех граждан. Однако судьба людей, которые являются пенсионерами на данный момент, непонятна, отметил Сургуладзе.

Неправильно заставлять принимать участие в проекте, рассчитанном на несколько десятков лет, заявил президент "Новой экономической школы" Грузии Паата Шешелидзе в эфире телеканала. Система отчислений уже начала работать, а компаний-операторов, которые должны работать с пенсионным накоплениями, нет, сказал он. По его мнению, не все работодатели, смогут платить два процента взноса от зарплаты.

На сайте Пенсионного агентства по состоянию на 3 января зарегистрировано более 130 компаний , передает со ссылкой на главу агентства Левана Сургуладзе Общественный вещатель Грузии.

Граждане Грузии должны добровольно принимать решение, копить или нет деньги на пенсию, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава фракции Национального движения в парламенте Роман Гоцеридзе.

Пенсионная реформа позволит улучшить финансовое благосостояние пенсионеров и даст стимул развитию рынка капитала в Грузии, заявил директор Пенсионного агентства Леван Сургуладзе.

«У этой реформы два важнейших бенефита... долгосрочный – в пенсионном возрасте наши граждане будут финансово обеспечены, а второй эффект мы увидим в ближайшие годы – в Грузии будет создана база инвестиционного капитала впервые в истории и где-то через два года мы ожидаем около полутора миллиардов лари (562 миллиона долларов), а через шесть лет – пять миллиардов лари (около 1 миллиарда 873 миллиона долларов). 80% этого капитала должно работать в экономике Грузии», - цитирует 5 января Сургуладзе " Iterpressnews.

По его словам, "существуют все гарантии, что эти средства будут инвестированы только в благонадежные финансовые инструменты". Сбережения, будут гораздо более защищены, чем ваши другие активы, такие как дом, машина, деньги в банке, сказал он. По его словам, "на них не распространяется никакой механизм исполнения, какого бы долга у нас не было. Это гарантировано законом, Конституцией".

"Кавказский узел" также писал, что ранее в Грузии действовала базовая возрастная пенсия, которая, как отмечали экономисты, едва обеспечивала самые минимальные потребности людей. Жители Грузии не смогут прожить на базовую пенсию без дополнительных доходов, покупая основные медикаменты и оплачивая коммунальные услуги, заявлял президент "Новой экономической школы" Паата Шешелидзе.