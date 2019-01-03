Жителей Грузии обязали регистрироваться в новой пенсионной системе

03 января 2019, 07:15

Электронная система администрирования пенсионных взносов заработала на сайте Пенсионного агентства Грузии. Регистрация в ней обязательна для всех трудоустроенных граждан, а также для работодателей.

На сайте Пенсионного агентства Грузии введена в действие новая электронная система администрирования пенсионных взносов, пишет 2 января "Спутник-Грузия".

Как сообщает издание, с 1 января каждый работающий гражданин Грузии должен собирать пенсию на старость, так как в стране начала действовать система накопительной пенсии.

Согласно предложенной схеме, каждый работающий гражданин страны или проживающий на ее территории постоянно иностранец должен перечислять два процента от своей заработной платы. Столько же ему на счет перечисляет работодатель. Кроме того, к полученной сумме перечисляет деньги государство. Если номинальный годовой доход получателя составил менее 24 тысяч лари (около девяти тысяч долларов), то государство добавляет два процента, а если превышает эту сумму, но составляет не более 60 тысяч лари (около 22500 долларов) - то один процент.

Трудоустроенный гражданин, которому по состоянию на 6 августа 2018 года исполнилось 40 лет, может выйти из пенсионной схемы в период с 1 апреля по 31 мая 2019 года. В этом случае ему, а также работодателю и государству вернут все уже осуществленные пенсионные взносы, пишет "Новости-Грузия".

Для самозанятых граждан величина взноса составит четыре процента, аналогично два процента добавил государство.

При этом специалист по деятельности трудящихся Бюро для стран Восточной Европы и Центральной Азии Международной организации труда (МОТ) Гочи Александрия отметил корреспонденту "Кавказского узла", что "согласно 102 конвенции МОТ, пенсия не может быть ниже 40 процентов от зарплат".

"Однако Грузия до сих пор не ратифицировала эту конвенцию", - сказал Александрия.

Согласно приложения 102 конвенции Международной организации труда к разделу XI (Исчисление периодических выплат), процент пенсии по старости должен достигать 40 процентов "от прежнего заработка бенефициария или его кормильца".

Даже не ратифицированная конвенция может послужить руководство к действию для правительства, сказала корреспонденту "Кавказского узла" спикер офиса МОТ в Тбилиси Ия Дадунашвили.

В настоящее время сумма прожиточного минимума для трудоспособного мужчины в Грузии составляет 175 лари (65 долларов), тогда как пенсия в стране составляет 180 лари (около 67 долларов), отметили корреспонденту "Кавказского узла" в Национальной службе статистики Грузии.