Завершено следствие по делу об избиении буйнакца офицером полиции

26 декабря 2018, 13:32

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о превышении полномочий начальником отдела ГИБДД по Буйнакскому району, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", начальник отдела ГИБДД по Буйнакскому району был задержан в конце октября, а 8 ноября ему было предъявлено обвинение в избиении жителя Буйнакска.

По версии следствия, полицейский остановил в Буйнакске водителя "Газели" и в грубой форме потребовал предоставить документы, после чего достал ключи из замка зажигания автомобиля и бросил их на дорогу, а водителя несколько раз ударил и уехал. Мужчине предъявлено обвинение по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Завершено расследование уголовного дела бывшего начальника ОГИБДД по Буйнакскому району, обвиненного в избиении жителя Буйнакска, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Комментариев от обвиняемого либо его представителей пока не поступало.

Отметим, что ч. 3 ст. 286 УК РФ предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы.