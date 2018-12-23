Трое охотников стали жертвами ДТП на Кубани

23 декабря 2018, 22:32

Два человека погибли, еще один пострадал в результате падения автомобиля с обрыва в Ейском районе Краснодарского края.

По данным правоохрвнителей, авария произошла 22 декабря недалеко от поселка Шиловка Ясенского сельского поселения.

"Автомобиль УАЗ, в котором находились трое мужчин, ехавших на охоту, упал с обрыва", - цитирует представителя оперативных служб региона "Интерфакс-Юг".

По его данным, причиной ДТП стало то, что "водитель в условиях плохой видимости не справился с управлением".

"В аварии погибли два пассажира автомобиля 63 и 58 лет. Водителя госпитализировали с травмами", - сообщила со ссылкой на представителя пресс-службы краевого управления МВД "Кубань 24".

По состоянию на 22.30 мск на сайтах Главного управления МВД и МВС по Краснодарскому краю нет информации о ДТП в Ейском районе.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 декабря трое детей в возрасте 12, 14 и 15 лет были госпитализированы после того, как их сбил легковой автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе в Апшеронске.