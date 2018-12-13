Врачи назвали стабильным состояние жертв ДТП на Кубани

13 декабря 2018, 09:47

Два человека получили травмы средней тяжести при столкновении "Газели" и легковой машины на трассе в Павловском районе, состояние еще восьми раненых - удовлетворительное, рассказали сегодня врачи.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря в Павловском районе автомобиль Volkswagen столкнулся с микроавтобусом "Газель", в котором находились восемь рабочих. Оба водителя и все пассажиры "Газели" были госпитализированы, двое – в тяжелом состоянии.

Состояние всех пострадавших в ДТП стабильное, один из них находится в реанимации, восемь - в травматологическом отделении и один в хирургическом, сообщил врач Павловской районной больницы.

"Тот, который в реанимации, стабильный еще с вечера. И в хирургии стабильный. Средней тяжести травмы у двоих. Остальные – удовлетворительно [состояние]", - приводит сегодня его слова РИА "Новости".

По данным Минздрава Кубани, помощь районным врачам оказывают краевые специалисты. "Проводятся медицинские консультации. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении, размещенном вечером 12 декабря на сайте министерства.