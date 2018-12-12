12 декабря 2018, 22:26

10 человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

После столкновения микроавтобуса и легковой машины в Павловском районе Краснодарского края в больницу доставлены оба водителя и восемь пассажиров "Газели".

Авария произошла сегодня в 17.30 мск на 1213-м километре трассы М-4 "Дон".

Водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с ехавшим впереди него микроавтобусом "Газель", в котором находились восемь рабочих, от удара он съехал с дороги и опрокинулся, пишет сегодня со ссылкой на сотрудника ГИБДД России РИА "Новости".

По словам полицейского, водители автомобилей, а также восемь пассажиров микроавтобуса получили травмы и были госпитализированы.

Врачи оценивают состояние восьми пострадавших как средней степени тяжести, двое находятся в тяжелом состоянии, пишет со ссылкой на руководителя Управления ГО и ЧС в Павловском районе Алексея Добрияна ТАСС.

Пострадавшие получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга и травмы спины, уточнил Добриян.

Информации о ДТП нет на сайте ГИБДД МВД России, а также на сайте Главного управления МВД по Краснодарскому краю на 22.15 мск.

"Кавказский узел" писал, что 8 декабря три человека погибли и двое были доставлены в больницу с травмами после столкновения легковой машины с двумя большегрузами в Курганинском районе Краснодарского края.

Примечание:

"Четыре человека стали жертвами ДТП с автобусом в Дагестане", "Семь пассажиров автобуса пострадали при ДТП на Ставрополье", "Трое жертв столкновения автобусов на трассе "Дон" остаются в больнице".

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