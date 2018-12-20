20 декабря 2018, 06:32
Один человек погиб в ДТП с автобусом на Кубани
Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом неподалеку от Новороссийска. Погибла водитель легковушки.
Авария произошла вечером 19 декабря на трассе Краснодар - Новороссийск.
По предварительным данным, женщина, находясь за рулем легкового автомобиля Daihatsu, не справилась с управлением. В результате автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в рейсовый автобус Scania, пишет "Живая Кубань".
В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончалась на месте. В автобусе в момент аварии было 15 пассажиров и водитель. Они не пострадали, сообщают "Юга.ру".
Ранее "Кавказский узел" также писал, что 19 декабря при столкновении легкового автомобиля с маршруткой в Ставрополе пострадали четыре человека.
"Чиновник администрации Ставрополя скончался после ДТП", "Шесть ставропольских студентов пострадали в аварии", "Трое жертв столкновения автобусов на трассе "Дон" остаются в больнице".
20 декабря 2018, 08:47
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20 декабря 2018, 06:32
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Один человек погиб в ДТП с автобусом на Кубани
Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом неподалеку от Новороссийска. Погибла водитель легковушки.
20 декабря 2018, 06:17
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Суд отменил приговор супругам Полываным
Мосгорсуд отменил приговор и вернул прокурору для устранения препятствий уголовное дело в отношении жителей Астрахани Александры и Юрия Полываных, которые были приговорены к 8 и 9 годам колонии строгого режима соответственно по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Подсудимые освобождены из-под стражи.
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