20 декабря 2018, 06:32

Один человек погиб в ДТП с автобусом на Кубани

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом неподалеку от Новороссийска. Погибла водитель легковушки.

Авария произошла вечером 19 декабря на трассе Краснодар - Новороссийск.

По предварительным данным, женщина, находясь за рулем легкового автомобиля Daihatsu, не справилась с управлением. В результате автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в рейсовый автобус Scania, пишет "Живая Кубань".

В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончалась на месте. В автобусе в момент аварии было 15 пассажиров и водитель. Они не пострадали, сообщают "Юга.ру".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 19 декабря при столкновении легкового автомобиля с маршруткой в Ставрополе пострадали четыре человека.

Примечание:

"Чиновник администрации Ставрополя скончался после ДТП", "Шесть ставропольских студентов пострадали в аварии", "Трое жертв столкновения автобусов на трассе "Дон" остаются в больнице".

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