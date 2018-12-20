20 декабря 2018, 00:17

Четыре человека пострадали при ДТП с маршруткой на Ставрополье

Водитель и три пассажира маршрутной "Газели" были доставлены в больницу после столкновения с легковой машиной в Ставрополе, сообщила полиция.

Авария произошла около 20.00 мск 19 декабря на пересечении городских улиц Льва Толстого и Мира.

По предварительной версии, водитель автомобиля Daewoo при повороте не уступил дорогу маршрутке, сообщило 19 декабря со ссылкой на Управление ГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю "Ставрополье.tv" на своем сайте.

В результате столкновения водитель пассажирской "Газели" и трое ее пассажиров с травмами были госпитализированы, передают сообщение ведомства "Ставропольские новости".

За рулём легкового автомобиля был 52-летний местный житель, он был трезв, приводит сообщение полиции сайт "Победа 26".

Информации о ДТП на сайте Главного Управления МВД по Ставропольскому краю на 0.10 мск нет.

"Кавказский узел" также писал, что 19 декабря после столкновения трех машин в Минераловодском городском округе четверо пострадавших были доставлены в реанимацию.

Примечание:

"Чиновник администрации Ставрополя скончался после ДТП", "Шесть ставропольских студентов пострадали в аварии", "Трое жертв столкновения автобусов на трассе "Дон" остаются в больнице".

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