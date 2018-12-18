Павел Мамаев. Фото: Пресс-служба футбольного клуба "Краснодар" fckrasnodar.ru

18 декабря 2018, 19:33

Судья по делу Мамаева получил анонимные угрозы

Письмо с угрозами пришло в Мосгорсуд, который отказался отпустить из-под ареста обвиняемого в хулиганстве и побоях полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Защита назвала анонимку провокацией, призванной озлобить суд и навредить футболисту.

Как писал "Кавказский узел", футболисты Мамаев и Кокорин арестованы до 8 февраля 2019 года. Сегодня защите не удалось добиться пересмотра этого решения. Было оставлено в силе и постановление об аресте Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

8 октября в Москве во время драки с участием Мамаева и нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. По словам адвоката Мамаева, его подзащитный компенсировал потерпевшему Соловчуку моральный и материальный вред. Против футболистов возбуждены дела по статьям "Побои" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Когда рассматривались апелляционные жалобы на арест футболистов, на электронный адрес суда пришло письмо с угрозами. "Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу, я буду вынужден на неделе устроить митинг <…> А судья пусть ходит с охраной, потому что ему вообще не жить", - процитировала анонимное послание пресс-служба суда.

Давление на суд недопустимо, информация об угрозах передана в полицию, отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте Мосгорсуда.

"В настоящее время решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты", - привел слова представителя Мосгорсуда "Интерфакс".

Защита футболистов сочла автора анонимки провокатором и заявила, что обвиняемые не имеют к этому письму никакого отношения. "Это провокаторы какие-то. Кто-то хочет создать лишние поводы и основания, чтобы негативно влиять на судьбу обвиняемых. Это явно не сторонник (Кокорина и Мамаева. - Прим. "Кавказского узла"), он действует во вред им. Такие высказывания усугубляют положение всех и лишний раз озлобляют суд", - сказал адвокат Игорь Бушманов. "Такие вещи могут слать только враги ребят. Это настоящие провокаторы, и я надеюсь, что правоохранительные органы выяснят, кто это", - процитировало издание слова адвоката Татьяны Стукаловой.

Примечание:

"Новый манеж для занятия футболом открылся в Краснодаре", "Жители Геленджика пожаловались на отсутствие отдыхающих из-за мундиаля", ""Краснодар" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России".

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18 декабря 2018, 19:33

  • Судья по делу Мамаева получил анонимные угрозы

    Письмо с угрозами пришло в Мосгорсуд, который отказался отпустить из-под ареста обвиняемого в хулиганстве и побоях полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Защита назвала анонимку провокацией, призванной озлобить суд и навредить футболисту.

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