Суд подтвердил продление ареста Мамаева

18 декабря 2018, 15:22

Мосгорсуд отклонил сегодня апелляцию защиты и оставил обвиняемого в хулиганстве и побоях полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева под стражей.

Как сообщал "Кавказский узел", футболисты Мамаев и Кокорин были арестованы до 8 февраля 2019 года. Защита обжаловала это решение.

8 октября в Москве во время драки с участием Мамаева и нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Мамаев перечислил потерпевшему Соловчуку деньги в счет компенсации морального и материального вреда, сообщил адвокат футболиста 22 ноября. Против футболистов возбуждены дела по статьям "Побои" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

"Постановление Тверского суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил сегодня решение по апелляции судья.

Кроме того, суд признал законным продление ареста двум другим фигурантам дела - Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, сообщает ТАСС.

При этом в ходе заседания суда адвокаты и футболисты настаивали на изменении меры пресечения. "Я думаю, что следствие действует по шаблонам! Все самые важные следственные действия уже закончены. Мы ведь не рецидивисты! Зачем нас держать в СИЗО? Стоимость ущерба 160 тысяч рублей – это вывод экспертизы. Я возмещу все это и добавлю еще за моральный ущерб. Если надо будет, приедем по первому требованию!", - цитируются слова Мамаева в трансляции из зала суда, которую вела "Газета.Ru".

В свою очередь Кокорин отметил, что причинил потерпевшему легкий вред здоровью.

Однако, по мнению следователя, постановление Тверского суда Москвы о продлении ареста было законным и обоснованным. Следователь также предположил, что обвиняемые могут оказывать давление на свидетелей и потерпевших, передает "Интерфакс".

"Два месяца для продления стражи - это разумный срок. Дело будет направлено в Тверской суд в январе 2019 года. Осталось выполнить некоторые процессуально-следственные действия", - отметил он.

Адвокат Мамаева заявил о намерении обжаловать решение суда. "Новогоднего подарка суд не сделал. В этом деле со стороны суда проявляется несправедливость. Будем обжаловать во все возможные инстанции", - цитирует Игоря Бушманова Sport24.

"Знаете это и правда ПОЗОР ...... согласна с мужем....Где справедливость?? Где она?", - прокомментировала решение суда в своем аккаунте в соцсети instagram супруга футболиста Алана Мамаева.

Клуб "Краснодар" ранее заявил о возможном расторжении контракта с Мамаевым, обратившись с соответствующим заявлением в Российский футбольный союз. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы отметили, что предложение уволить футболиста является законным.