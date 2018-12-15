Возобновлена подача электричества жителям Ростова-на-Дону

15 декабря 2018, 14:03

Авария, оставившая без света более девяти тысяч ростовчан, устранена.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря 117 многоквартирных домов в Ростове-на-Дону были обесточены из-за аварии на заводе "Ростсельмаш".

Авария устранена, со ссылкой на представителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Ростова-на-Дону сообщило сегодня РИА "Новости".

Электричество было отключено с 11 часов утра 14 декабря. К вечеру того же дня в микрорайоне Сельмаш отключили еще и горячую воду, отопление, пожаловались местные жители. Один из жителей микрорайона рассказал, что звонил в электросети и коммунальщикам, но нигде не получил никакой информации, передал сегодня Privet-Rostov.