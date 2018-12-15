ЛЭП. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

15 декабря 2018, 14:03

Возобновлена подача электричества жителям Ростова-на-Дону

Авария, оставившая без света более девяти тысяч ростовчан, устранена.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря 117 многоквартирных домов в Ростове-на-Дону были обесточены из-за аварии на заводе "Ростсельмаш".

Авария устранена, со ссылкой на представителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Ростова-на-Дону сообщило сегодня РИА "Новости".

Электричество было отключено с 11 часов утра 14 декабря. К вечеру того же дня в микрорайоне Сельмаш отключили еще и горячую воду, отопление, пожаловались местные жители. Один из жителей микрорайона рассказал, что звонил в электросети и коммунальщикам, но нигде не получил никакой информации, передал сегодня Privet-Rostov.

Примечание:

"Жители Чечни рассказали об отключениях света за долги", "Жители Грозного жалуются на внезапные отключения электричества", "Энергетики обесточили за долги 598 потребителей в Чечне".

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