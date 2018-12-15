Знак электричества на подстанции. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

15 декабря 2018, 10:00

Более девяти тысяч ростовчан остались без электричества

117 многоквартирных домов в Ростове-на-Дону с 14 декабря обесточены из-за аварии на заводе "Ростсельмаш", сообщили сегодня в городской администрации.

По данным ростовских властей, без энергоснабжения остались более девяти тысяч жителей микрорайона Сельмаш.

Аварийно-ремонтные бригады занимаются восстановление кабельных линий, отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте мэрии Ростова-на-Дону.

Возобновить электроснабжение планируется сегодня днем, со ссылкой на представителя городской администрации передало сегодня РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце августа из-за пожара в районе Кумженской рощи в Ростове-на-Дону без света оставались более 9,6 тысячи человек.

Примечание:

"Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Астраханской области", "МЧС предупредило о риске возникновения пожаров в Калмыкии", "Спасатели предупредили об угрозе пожаров в Кабардино-Балкарии".

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