Более девяти тысяч ростовчан остались без электричества

Партия "Решительный гражданин" добивается от Генпрокуратуры Армении информации о том, не остается ли подозреваемый в убийстве жительницы Гюмри на территории российской военной базы. Если это так, то российским законам в Армении дано предпочтение перед местными, заявила партия "Сасна Црер". Посольство России в Армении призвало не политизировать дело об убийстве.