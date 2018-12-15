15 декабря 2018, 10:00
Более девяти тысяч ростовчан остались без электричества
117 многоквартирных домов в Ростове-на-Дону с 14 декабря обесточены из-за аварии на заводе "Ростсельмаш", сообщили сегодня в городской администрации.
По данным ростовских властей, без энергоснабжения остались более девяти тысяч жителей микрорайона Сельмаш.
Аварийно-ремонтные бригады занимаются восстановление кабельных линий, отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте мэрии Ростова-на-Дону.
Возобновить электроснабжение планируется сегодня днем, со ссылкой на представителя городской администрации передало сегодня РИА "Новости".
Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце августа из-за пожара в районе Кумженской рощи в Ростове-на-Дону без света оставались более 9,6 тысячи человек.
"Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Астраханской области", "МЧС предупредило о риске возникновения пожаров в Калмыкии", "Спасатели предупредили об угрозе пожаров в Кабардино-Балкарии".
15 декабря 2018, 11:00
-
Азербайджан заявил о 21 обстреле с армянской стороны
Военнослужащие Армении нарушили режим прекращения огня, применив крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.
15 декабря 2018, 10:00
-
Более девяти тысяч ростовчан остались без электричества
117 многоквартирных домов в Ростове-на-Дону с 14 декабря обесточены из-за аварии на заводе "Ростсельмаш", сообщили сегодня в городской администрации.
15 декабря 2018, 09:00
-
Территория опережающего развития создана в Дагестане
Правительство России постановило создать территорию опережающего социально-экономического развития в Дагестанских Огнях. Власти рассчитывают, что это поможет создать более 850 постоянных рабочих мест привлечь инвестиции на 4,4 миллиарда рублей.
15 декабря 2018, 08:02
-
Армянская оппозиция выступила против вмешательства России в дело об убийстве в Гюмри
Партия "Решительный гражданин" добивается от Генпрокуратуры Армении информации о том, не остается ли подозреваемый в убийстве жительницы Гюмри на территории российской военной базы. Если это так, то российским законам в Армении дано предпочтение перед местными, заявила партия "Сасна Црер". Посольство России в Армении призвало не политизировать дело об убийстве.
15 декабря 2018, 07:00
-
Прокуратура потребовала закрыть сеть аптек Сочи после отравления детей лекарствами
Прокуратура после отравления пяти детей в Сочи психоактивными препаратами потребовала аннулировать лицензию сети аптек, где дети смогли без рецепта купить эти лекарства.
-
14 декабря 2018, 17:031
Массовый намаз по убитым в Назрани провели активисты в Магасе
-
14 декабря 2018, 15:441
Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана
-
14 декабря 2018, 15:26
ЦИК Грузии огласила итоговый протокол президентских выборов
-
14 декабря 2018, 14:182
Кремль отреагировал на слова Кадырова о нехватке денег
-
14 декабря 2018, 13:22
Бакинский апелляционный суд подтвердил штраф оппозиционному лидеру
-
14 декабря 2018, 10:171
Источник сообщил об обысках у главы района в Дагестане
-
15 декабря 2018, 11:00
Азербайджан заявил о 21 обстреле с армянской стороны
-
15 декабря 2018, 10:00
Более девяти тысяч ростовчан остались без электричества
-
15 декабря 2018, 09:00
Территория опережающего развития создана в Дагестане
-
15 декабря 2018, 00:39
Источники сообщили о задержании главы астраханских судебных приставов
-
14 декабря 2018, 22:24
Жители Еревана раскритиковали посольство России после убийства в Гюмри
-
14 декабря 2018, 20:471
ЕСПЧ отклонил семь исков жителей Южной Осетии против Грузии
-
14 декабря 2018, 20:422
Полицейский обвинен в пытках жителя Кабардино-Балкарии
-
14 декабря 2018, 19:45
Разрешен проезд легковых машин по Военно-Грузинской дороге
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
16 июня 2018, 14:27
"Репортеры без границ": Кремль играет неравный матч с Гериевым
-
15 ноября 2017, 11:37
Депортация турок-месхетинцев: 73 года без родины
-
14 декабря 2018, 15:41В МГИМО пройдет семинар "Кавказ в этнографическом рисунке и фотографии XIX - начала XX века"
-
13 декабря 2018, 13:19Просим осветить ситуацию по захвату наших квартир
-
09 декабря 2018, 13:56"Священный котел нартов" передадут в Северокавказский филиал музея искусств народов Востока
-
07 декабря 2018, 23:17Докузпаринский район - пенсия ниже прожиточного минимума
-
07 декабря 2018, 23:04В Магасе пресс-конференция с участием Ингушского Комитета национального единства
-
27 июля 2017, 16:31Список лиц, признанных политическими заключенными Правозащитным центром «Мемориал», на 27 июля 2017 года 6
-
14 августа 2014, 12:53ПЦ "Мемориал": Список лиц, признанных политическими заключенными, на 7 августа 2014 года 1
-
14 декабря 2018, 18:381
Горняки в Гуково пожаловались на нехватку топлива для обогрева домов
-
13 декабря 2018, 23:56
Пристав и полицейский ранены при нападении в суде Батайска
-
27 октября 2017, 11:56
Валентина Череватенко
-
21 декабря 2016, 22:58
Заводская Елена
-
11 декабря 2016, 04:28
Дьяконов Валерий Петрович
-
12 марта 2018, 20:177
"Пики Кадырова", фальсификации и нaрисованные итоги. Эксперт "Голоса" о кавказских традициях на выборах
-
31 декабря 2017, 06:041
Новые отставки губернаторов, акции протеста и неподконтрольный Навальный. Николай Петров о ключевых событиях ушедшего и нового года