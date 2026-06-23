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02:18, 23 июня 2026

Сбор денег объявлен для волонтеров Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лидер незарегистрированной партии "Рассвет" инициировала сбор денег для волонтеров, которые продолжают работу по очистке побережья в Туапсе от нефтепродуктов. 

Как писал "Кавказский узел", большая часть территорий вне пляжей в Туапсинском округе по-прежнему загрязнена нефтепродуктами. Волонтеры после разрешения властей намереваются возобновить уборку территории от Туапсе до Агоя, сообщил эколог Евгений Витишко. 18 июня он опубликовал фотографии этой части побережья: на снимках видны камни в нефтепродуктах, мусор, находящиеся в куче боны для сбора нефтепродуктов, а также невывезенные мешки с загрязненным грунтом.

От нефтепродуктов очищены все пляжи, кроме городских, на них работы продолжаются, сообщила администрация Туапсе, отчитавшись о последних приготовлениях к курортному сезону. Было анонсировано открытие 69 пляжей, в том числе 11 общего пользования. 9 июня глава округа уточнил, что в Туапсе этим летом примут отдыхающих 66 пляжей, в том числе 15 общего пользования. 

Екатерина Дунцова* организовала сбор денег для волонтеров, которые продолжают очищать берег от нефтепродуктов и помогать животным, пострадавшим в результате разлива. 

Сумма сбора - 30 тысяч рублей, на эти средства, как утверждается, будет приобретена необходимая волонтерам техника. К вечеру 22 июня было собрано больше двух третей суммы, 22 тысячи рублей, сообщила "Горизонтальная Россия 7х7"*.

Сама Дунцова* опубликовала информацию о сборе 19 июня. В тот же день она выложила на YouTube cвой фильм-репортаж под названием “Реки нефти и кислотные дожди: Туапсе после атак БПЛА. Что это было?”. 

“Мы продолжаем поддерживать независимых волонтеров. Сегодня им по-прежнему нужна техника, лодки и оплата коммунальных счетов, которые превратились в значительные суммы после приема неравнодушных людей со всей страны”, - говорится в публикации ее Telegram-канала. 

14-минутный видеосюжет Дунцовой* о Туапсе за трое суток посмотрели 1694 пользователя сервиса, 169 нажали кнопку “нравится”. Один из участников съемок, эколог Игорь Шкрадюк, в сюжете отмечает, что компания “Роснефть”, которая является владельцем загрязнения, “себя не проявляет никак”, а местные власти предпринимают действия по ликвидации последствий в меру своих сил и понимания. 

Под видео по состоянию на 2.15 мск сегодня опубликованы 39 комментариев. Авторы как минимум трех из них обвиняют автора репортажа в распространении неправдивой информации, заявляя, что в Туапсе “ничего такого ужасного нет”.

Екатерина Дунцова* в ноябре 2023 года Дунцова о намерении баллотироваться в президенты в качестве независимого кандидата. 17 декабря она провела официальную встречу группы избирателей в Москве, собрав необходимые 500 подписей, но ЦИК 23 декабря отказался зарегистрировать ее кандидатом в президенты, сославшись на ошибки в документах. 14 января 2024 года Екатерина Дунцова* объявила о создании политической партии "Рассвет". Партия не зарегистрирована Минюстом РФ. 

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Автор: "Кавказский узел"

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