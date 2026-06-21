Состояние побережья в Туапсе обеспокоило эколога

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Большая часть территорий вне пляжей в Туапсинском округе по-прежнему загрязнена нефтепродуктами. Волонтеры после разрешения властей намереваются возобновить уборку территории от Туапсе до Агоя, сообщил эколог Евгений Витишко.

Как писал "Кавказский узел", масштаб загрязнения пляжей в Туапсе существенный, а власти предпринимают недостаточно усилий, хотя и планируют провести полноценный курортный сезон. Волонтеры лишь на ряде пляжей получают поддержку властей, на части пляжей нет ни уборки, ни техники, указал в мае эколог Евгений Витишко. Часть волонтеров рассказала, что они ждут разрешения на работы.

От нефтепродуктов очищены все пляжи, кроме городских, на них работы продолжаются, сообщила администрация Туапсе, отчитавшись о последних приготовлениях к курортному сезону. Было анонсировано открытие 69 пляжей, в том числе 11 общего пользования. 9 июня глава округа уточнил, что в Туапсе этим летом примут отдыхающих 66 пляжей, в том числе 15 общего пользования.

От нефтепродуктов очищены в основном пляжи, вне их территорий ситуация пока печальная, рассказал Член Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко.

«Формально открыли большую часть пляжей, в том числе Центральный городской пляж. Они получили разрешения, паспорта пляжей. Но большая часть территорий вне пляжей, всё также загрязнена нефтепродуктами, причём достаточно серьёзно», - приводит его слова проект "Ясно".

Он отметил, что собирается возобновить работу волонтеров для уборки и в ближайшее время его коллеги намерены встретиться с главой муниципального округа, чтобы обговорить это. Очищать собираются берег от Туапсе до Агоя, где расположены мыс Кадош, скала Киселева, особо охраняемая природная территория.

«Росприроднадзор запретил нам использовать поверхностно активные вещества. Поэтому пока не понимаю, какими сорбентами мы это будем делать, потому что руками мы там со скал нефтепродукты не ототрем», - рассказал Евгений Витишко.

В своем Telegram-канале Витишко опубликовал фотографии со следами загрязнений.В частности, он разместил фото и видео дороги на пляж "Приморье" , на которой видны черные загрязнения бордюра, стен.

В другом сообщении от 18 июня, он разместил фотографии побережья между Туапсе и Агоем. На пляже видны не только значительное количество камней в нефтепродуктах, но и множественный мусор, находящиеся в куче боны для сбора нефтепродуктов, невывезенные мешки с загрязненным грунтом.