Один человек погиб при атаке беспилотников на Темрюкский район

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На Керченской переправе в Темрюкском районе беспилотники атаковали паром, один человек погиб, еще один получил ранения.

Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали в Темрюкском районе на Керченской переправе паром "Панагия".

В результате один человек погиб и еще один получил ранения, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

В двух муниципалитетах Кубани обломки беспилотников упали на территории частных домовладений. В станице Фастовецкой Тихорецкого района повреждено остекление и стена летней кухни. В станице Успенской Белоглинского района повреждена кровля жилого дома. Пострадавших нет, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 20 июня в Крымском районе обломки беспилотника упали на постройку во дворе частного дома, возник пожар, пострадавших не было. 16 июня после атаки беспилотников на Кубани была перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. 13 июня в результате атаки беспилотников на Темрюкский район один человек погиб и еще трое получили ранения.

Напомним, в Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

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