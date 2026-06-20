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07:46, 20 июня 2026

Краснодарцы указали властям на нерешенную проблему с откачкой воды

Подтопление в Краснодаре. Фото: МЦУ Краснодар https://t.me/mcu_krd

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Некоторые краснодарцы пожаловались, что были вынуждены самостоятельно откачивать воду, поскольку коммунальщики не отреагировали на их заявки. Юрист пояснил, что, поскольку режим ЧС в городе не вводился, жители не могут рассчитывать на компенсации от властей.

Как информировал "Кавказский узел", 14 июня жители Краснодара в соцсетях пожаловались, что вода на улицах стоит несколько дней, но ее откачка так и не произведена. Ранее часть улиц города оказалась подтоплена после обильных осадков. Горожане связали это с неработающими ливневками.

Ранее заместитель мэра Краснодара Владимир Архипов пояснил, что подтопление улиц происходит из-за того, что большая часть системы канализации построена по нормативным документам 1985 года, регламентирующим проектирование ливневок, в которых указано, что при выпадении осадков выше нормы допускается подтопление проезжих частей улиц.

В микрорайоне Музыкальный некоторые улицы остаются подтопленными, рассказала местная жительница. "Главное - в его сердце затопленном не гулять, а так даже можно ходить по улице", - сказала она на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, техника для откачки воды приехала быстро, но ее было мало. "Тем более, когда есть другие районы, кроме Музыкального", - сказала жительница Музыкального.

Жительница улицы 1 Мая Ольга отметила, что к ее дедушке и бабушке техника не приезжала до 17 июня. "Был затоплен огород. Все, что бабушка сажала, всё затопило, и уже не будет урожая, что плохо, это было пропитанием. Утонула курица. В дом вода не зашла, повезло, что дом находится чуть выше, чем у остальных соседей по улице, которым не повезло, и у них в доме вода", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ольга отметила, что ее родственникам до приезда специалистов пришлось откачивать воду самим. "Бабушка и дедушка своими силами откачивали воду, более-менее из огорода вода ушла. 17 июня приехала техника из муниципалитета, и они откачали воду из подвала", - пояснила она.

Подтопления возникли в Краснодаре, поскольку ливневая канализация не рассчитана на сильно разросшийся город, считает местный активист.

"Даже губернатор края [Вениамин] Кондратьев в августе прошлого года перед выборами публично признал, что город стоит на коммуникациях, рассчитанных на 0,4 миллиона жителей. Сейчас в городе, по официальным данным, живет 1,3 миллиона", - сказал он на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

По его расчетам, сейчас в Краснодаре проживает не менее 2,2 млн человек. "Город, который стоит на коммуникациях, рассчитанных на полмиллиона максимум, да, то есть, если берём советские нормы с запасом, там понастроили, и там живет теперь в пять раз больше народу. Коммуникации не соответствуют объему построенного. Поэтому улицы топит и будет топить", - подчеркнул активист.

Власти выделяют недостаточно средств на содержание ливневок в Краснодаре, продолжил он. "В лучшем случае выделяется 25% от необходимого. Это, опять же, публично признаёт администрация города Краснодара. А в содержание дорог, в том числе, входит и содержание той же самой ливневой канализации. В результате она оказывается неотремонтированной", - заявил он.

Власти должны назначать дату, до которой проблема с подтоплением должна быть ликвидирована, указал юрист.

"Если власти вообще не реагируют на подтопление (не направляют технику, не составляют акт, не отвечают на обращения), - это нарушение. Если они реагируют, но с явной задержкой или без обоснования - например, не называют конкретных сроков устранения, не фиксируют факт подтопления в установленном порядке, – это тоже нарушение", - пояснил он на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

При определении участков, с которых будет откачиваться вода, решение о приоритетности обычно принимается на основе общей оценки ситуации, отметил юрист.

Если жители оставляют заявки на откачку воды, а техника не приезжает, то нужно отправлять жалобы в администрацию муниципалитета, жилищную инспекцию, прокуратуру с приложением материалов, фиксирующих масштабы подтопления.

Что касается размера компенсаций, то в основном речь может идти о страховках, продолжил юрист. "Поскольку в Краснодаре не объявлен режим чрезвычайной ситуации, власти не обязаны платить какие-либо компенсации. Если затопило машину, то ее можно отремонтировать за счет страхового полиса КАСКО, где есть пункт "стихийное бедствие", - сказал он.

Жители микрорайона 9-й километр в Краснодаре 14 июня провели акцию. Они пожаловались, что коммунальные службы не откачивают воду с улиц, подтопленных после сильного дождя. При этом горожане и ранее неоднократно жаловались, что во время дождей в городе оказываются подтопленными некоторые улицы. Так, 23 июля 2022 года микрорайон Музыкальный оказался подтоплен после ливня. Горожане отметили, что чиновники и коммунальные службы никак на это не отреагировали.

"Кавказский узел" также писал, что ранее краснодарцы пожаловались, что коммунальщики не реагируют на их заявки на откачку воды. "Водоканал" аннулирует заявку и говорит, что "мы не занимаемся откачкой воды, звоните дежурному по городу". Также дежурный по городу аннулирует заявку и говорит, "мы этим не занимаемся", - написал в соцсети "ВКонтакте" Кирилл Долматов.

"34 единицы техники - это "гигантское количество"? Для уже двухмиллионного города?" - задался вопросом Андрей Лычаный.

"Спасение подтопленцев - дело рук самих подтопленцев", - сыронизировал Сергей Мурашов.

"Как интересно, а налоги зачем мы платим?" - написала Татьяна Сурина.

На 07.40 мск 20 июня на сайте администрации Краснодара нет комментариев относительно жалоб жителей на игнорирование коммунальщиками заявок на откачку воды.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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