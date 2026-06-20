Краснодарцы указали властям на нерешенную проблему с откачкой воды

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Некоторые краснодарцы пожаловались, что были вынуждены самостоятельно откачивать воду, поскольку коммунальщики не отреагировали на их заявки. Юрист пояснил, что, поскольку режим ЧС в городе не вводился, жители не могут рассчитывать на компенсации от властей.

Как информировал "Кавказский узел", 14 июня жители Краснодара в соцсетях пожаловались, что вода на улицах стоит несколько дней, но ее откачка так и не произведена. Ранее часть улиц города оказалась подтоплена после обильных осадков. Горожане связали это с неработающими ливневками.

Ранее заместитель мэра Краснодара Владимир Архипов пояснил, что подтопление улиц происходит из-за того, что большая часть системы канализации построена по нормативным документам 1985 года, регламентирующим проектирование ливневок, в которых указано, что при выпадении осадков выше нормы допускается подтопление проезжих частей улиц.

В микрорайоне Музыкальный некоторые улицы остаются подтопленными, рассказала местная жительница. "Главное - в его сердце затопленном не гулять, а так даже можно ходить по улице", - сказала она на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, техника для откачки воды приехала быстро, но ее было мало. "Тем более, когда есть другие районы, кроме Музыкального", - сказала жительница Музыкального.

Жительница улицы 1 Мая Ольга отметила, что к ее дедушке и бабушке техника не приезжала до 17 июня. "Был затоплен огород. Все, что бабушка сажала, всё затопило, и уже не будет урожая, что плохо, это было пропитанием. Утонула курица. В дом вода не зашла, повезло, что дом находится чуть выше, чем у остальных соседей по улице, которым не повезло, и у них в доме вода", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ольга отметила, что ее родственникам до приезда специалистов пришлось откачивать воду самим. "Бабушка и дедушка своими силами откачивали воду, более-менее из огорода вода ушла. 17 июня приехала техника из муниципалитета, и они откачали воду из подвала", - пояснила она.

Подтопления возникли в Краснодаре, поскольку ливневая канализация не рассчитана на сильно разросшийся город, считает местный активист.

"Даже губернатор края [Вениамин] Кондратьев в августе прошлого года перед выборами публично признал, что город стоит на коммуникациях, рассчитанных на 0,4 миллиона жителей. Сейчас в городе, по официальным данным, живет 1,3 миллиона", - сказал он на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

По его расчетам, сейчас в Краснодаре проживает не менее 2,2 млн человек. "Город, который стоит на коммуникациях, рассчитанных на полмиллиона максимум, да, то есть, если берём советские нормы с запасом, там понастроили, и там живет теперь в пять раз больше народу. Коммуникации не соответствуют объему построенного. Поэтому улицы топит и будет топить", - подчеркнул активист.

Власти выделяют недостаточно средств на содержание ливневок в Краснодаре, продолжил он. "В лучшем случае выделяется 25% от необходимого. Это, опять же, публично признаёт администрация города Краснодара. А в содержание дорог, в том числе, входит и содержание той же самой ливневой канализации. В результате она оказывается неотремонтированной", - заявил он.

Власти должны назначать дату, до которой проблема с подтоплением должна быть ликвидирована, указал юрист.

"Если власти вообще не реагируют на подтопление (не направляют технику, не составляют акт, не отвечают на обращения), - это нарушение. Если они реагируют, но с явной задержкой или без обоснования - например, не называют конкретных сроков устранения, не фиксируют факт подтопления в установленном порядке, – это тоже нарушение", - пояснил он на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

При определении участков, с которых будет откачиваться вода, решение о приоритетности обычно принимается на основе общей оценки ситуации, отметил юрист.

Если жители оставляют заявки на откачку воды, а техника не приезжает, то нужно отправлять жалобы в администрацию муниципалитета, жилищную инспекцию, прокуратуру с приложением материалов, фиксирующих масштабы подтопления.

Что касается размера компенсаций, то в основном речь может идти о страховках, продолжил юрист. "Поскольку в Краснодаре не объявлен режим чрезвычайной ситуации, власти не обязаны платить какие-либо компенсации. Если затопило машину, то ее можно отремонтировать за счет страхового полиса КАСКО, где есть пункт "стихийное бедствие", - сказал он.

Жители микрорайона 9-й километр в Краснодаре 14 июня провели акцию. Они пожаловались, что коммунальные службы не откачивают воду с улиц, подтопленных после сильного дождя. При этом горожане и ранее неоднократно жаловались, что во время дождей в городе оказываются подтопленными некоторые улицы. Так, 23 июля 2022 года микрорайон Музыкальный оказался подтоплен после ливня. Горожане отметили, что чиновники и коммунальные службы никак на это не отреагировали.

"Кавказский узел" также писал, что ранее краснодарцы пожаловались, что коммунальщики не реагируют на их заявки на откачку воды. "Водоканал" аннулирует заявку и говорит, что "мы не занимаемся откачкой воды, звоните дежурному по городу". Также дежурный по городу аннулирует заявку и говорит, "мы этим не занимаемся", - написал в соцсети "ВКонтакте" Кирилл Долматов.

"34 единицы техники - это "гигантское количество"? Для уже двухмиллионного города?" - задался вопросом Андрей Лычаный.

"Спасение подтопленцев - дело рук самих подтопленцев", - сыронизировал Сергей Мурашов.

"Как интересно, а налоги зачем мы платим?" - написала Татьяна Сурина.

На 07.40 мск 20 июня на сайте администрации Краснодара нет комментариев относительно жалоб жителей на игнорирование коммунальщиками заявок на откачку воды.

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