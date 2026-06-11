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Кавказский узел

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23:01, 11 июня 2026

Власти Дагестана озвучили новые данные о выплатах подтопленцам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По заявкам жителей Дагестана, пострадавших от наводнения, выплачено свыше 1,5 млрд рублей. Помощь получили 40 тысяч человек или 14,7% заявителей.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на 10 июня, полтора миллиарда рублей было выплачено по заявкам, которые подали свыше 39 тысяч жителей Дагестана, пострадавших от наводнения. Выплаты получили 14,5% заявителей.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

На заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков премьер Дагестана Магомед Рамазанов заявил, что за счет регионального бюджета отремонтированы 49 образовательных учреждений. Министерство просвещения России выделило более 2 млрд рублей "на восстановление 36 объектов, серьезно пострадавших от паводков", сообщила сегодня пресс-служба правительства Дагестана в Telegram-канале.

Также в ходе заседания были озвучены новые данные о выплатах пострадавшим: на сегодняшний день в рамках финансовой поддержки жителей назначено 40 370 выплат, общая сумма поддержки превысила 1,5 миллиарда рублей. Таким образом доля заявителей, получивших выплаты, выросла за сутки с 14,5% до 14,7%.

Комиссия отдельно рассмотрела вопросы выплат за поврежденные или утраченные жилые помещения, в том числе незарегистрированные.

"Выделены категории жилых домов без зарегистрированного права собственности, для которых предусмотрена возможность судебной защиты и получения государственных выплат при наличии определенных документов. Исковые заявления об установлении факта владения и пользования жилыми помещениями направляются прокурорами городов и районов. По каждому иску прокуратура заявляет ходатайство о немедленном исполнении решения", - прокомментировал Магомед Рамазанов.

Чиновник добавил, что противопаводковые работы продолжаются на реках Черкес-озень и Тарнаирка. Проведена расчистка 1485 подмостовых пространств и водопропускных сооружений на железнодорожных, федеральных и региональных дорогах для пропуска паводков. Специалисты провели выездные обследования 22 водных объектов в 11 муниципальных районах, по результатам проверки выявлены 55 водопроводов и газопроводов, 23 мостовых перехода и шесть преград в руслах рек. Было снесено 65 некапитальных и 32 капитальных постройки, 18 заборов и пять мостовых переправ.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Жители Чечни подали властям более 29 тысяч заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения. По их словам, в Чечне документы на выплату компенсаций собирают без лишних формальностей, зачастую достаточно снимков поврежденных домов. В свою очередь жители Дагестана, пострадавшие от наводнения, неоднократно жаловались на отказы в выплатах. Так, в махачкалинском микрорайоне Турали в результате потопа испорчены полы в домах и бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, посетовали местные жители.

"Кавказский узел" также писал, что пострадавшие в марте-апреле от наводнения жители Дагестана рассказали, что до сих пор ждут от властей выплат за утраченное имущество. В мае жители Махачкалы пожаловались, что спустя месяц после наводнения ожидают материальной помощи и выплат за утрату имущества, некоторым пришлось подавать заявления несколько раз. Часть жителей селения Мамедкала и города Дагестанские Огни также пока не получили компенсации за утраченные в ходе паводка дома.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

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Автор: Кавказский узел

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