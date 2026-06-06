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21:00, 6 июня 2026

Пользователи Telegram поддержали работающих в Небуге волонтеров

Пользователи Telegram поддержали работающих в Небуге волонтеров. Скриншот фото из Telegram-канала "Разлив на связи" от 06.06.26, https://t.me/razlivnasvyazi/328168/334317

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтерский штаб "Добровольцы ССЛ" направил боны из Анапы в Туапсе. Волонтеры, которые занимаются установкой бонов на пляже в Небуге, попросили купить им питьевую воду, пользователи Telegram заказали для них и продукты.

Как писал "Кавказский узел", на пляж Приморский в Туапсе выбросило боны в мазуте, а пляж бывшего пансионата "Весна" не очищен от мазута, несмотря на объявленное властями открытие курортного сезона, сообщили 31 мая волонтеры. На пляжах туапсинского поселка Тюменский они устанавливают сети от мазута.  Многие пляжи Туапсинского района, несмотря на официальное открытие курортного сезона, не готовы для безопасного отдыха: шторм вынес на берег большое количество мусора и осложнил уборку нефтепродуктов, рассказали местные жители, активисты и экологи. 

От нефтепродуктов очищены все пляжи, кроме городских, на них работы продолжаются, сообщила администрация Туапсе, отчитавшись о последних приготовлениях к курортному сезону. Всего будут открыты 69 пляжей, в том числе 11 общего пользования.

Волонтеры из штаба "Добровольцы ССЛ" сообщили, что отправили партию бонов в Туапсе. "Общими усилиями и взаимодействием всех, кто настроен на результат, перебросили впитывающие боны из Анапы в Туапсе. То, что не пригодилось у нас, не должно лежать мертвым грузом, а должно работать там, где это возможно", - написали они в своем Telegram-канале.

На приложенном к публикации видео на прицепе к грузовику закреплены десятки мешков.

Группа волонтеров устанавливает боны на пляже В Небуге. "Мы уже во всю собираем новые боны и очень нуждаемся в питьевой воде (бутылочки по 0,5-1,5 л), день обещает быть очень жарким", - сообщила сегодня tanёsha в сообществе "Разлив на связи", попросив делать заказы на адрес пляжа.

Продукты для волонтеров. Скриншот фото из Telegram-канала "Разлив на связи" от 06.06.26, https://t.me/razlivnasvyazi/328168/334310Пользователи заказали для волонтеров воду, молоко, картофель, огурцы, помидоры, лук, консервы, мясо, сладости, сгущенку, следует из приложенных к публикациям фотографий.

"Каждый раз, когда у меня будет пропадать вера в людей, я буду вспоминать абсолютно каждую доставку еды, воды и всего того, что вы все для нас заказали. Спасибо огромное за ваше большое сердце, неравнодушие и заботу", - прокомментировала топикстартер.

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Автор: "Кавказский узел"

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