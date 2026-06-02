Журналисты и активисты предложили учредить в Азербайджане День политзаключенных

Находящиеся в заключении азербайджанские журналисты и активисты предложили учредить в стране День политзаключенных. Они считают, что этот день может отмечаться 18 ноября по случаю даты смерти политзаключенной Фаины Кунгуровой.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году число политзаключенных в Азербайджане впервые с начала 2000-х годов превысило 300. 12 февраля 2025 года союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал новый список политзаключенных, включив в него 357 имен, 10 июня в обновленном списке было уже 375 человек, а 7 октября - 392. Однако в новом списке политзаключенных, обнародованном 15 января, число политзаключенных уменьшилось до 340 за счет подпадания части из них под амнистию и освобождения некоторых в связи с завершением срока наказания. Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал 13 мая новый национальный список политзаключенных, включив в него 328 фамилий.

Наибольший прирост заключенных произошел за последний год, говорится в подготовленной в середине 2025 года справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

От имени 30 активистов и журналистов, находящихся в тюремном заключении, 1 июня было распространено заявление, в котором предлагается учредить День политзаключенных. «28 мая в Азербайджане отмечался День Республики - День независимости. Однако, к сожалению, в стране с 108-летней историей не было проведено никаких конкретных реформ в области прав и свобод человека”, - говорится в заявлении, которое передали корреспонденту “Кавказского узла” их близкие авторов.

В целом политические аресты и преследования за 30 лет авторитарного правления превратились в традиционную форму наказания

В последние 30 лет ситуация с гражданскими правами и свободами оказались еще более худшем состоянии, чем было в период 70-летнего советского тоталитаризма, далее отмечается в воззвании. "Действующая авторитарная власть тотально ограничила все политические, экономические и культурные свободы, подавила политическую конкуренцию, полностью уничтожила независимые СМИ и институты гражданского общества. Активная часть общества, лидеры оппозиции, представители гражданского общества и СМИ подверглись репрессиям и были заключены в тюрьмы. В целом политические аресты и преследования за 30 лет авторитарного правления превратились в традиционную форму наказания", - пишут авторы заявления.

В настоящее время в Азербайджане насчитывается более 300 политических заключенных, среди которых девять журналисток, далее отмечают они. "Учитывая всё это, а также то, что проблема политических заключенных остается актуальной в стране уже 30 лет, мы считаем необходимым учредить в Азербайджане День политических заключённых и отмечать его ежегодно", - далее подчеркивают арестованные журналисты и активисты.

Они предлагают считать Днем политзаключенных 18 ноября - день смерти первой женщины-политзаключенной в Азербайджане, политической активистки Фаины Кунгуровой, которая после ареста подвергалась и умерла во время голодовки.

Активистка Демократической партии Азербайджана Фаина Кунгурова была арестована в 2002 году по обвинению в хулиганстве. Однако правозащитники Азербайджана объявили ее тогда политзаключенной, заявив, что она арестована по надуманному обвинению. Спустя два года, 10 мая 2004 года, после многочисленных и настойчивых требований международного сообщества, прежде всего, Совета Европы Фаина Кунгурова была помилована и освобождена. 6 октября 2007 года Кунгурову повторно арестовали под предлогом того, что та стояла в подозрительном месте на пути прохождения президентского кортежа. При осмотре сумки Кунгуровой полиция обнаружила фотографию экс-спикера парламента Азербайджана и лидера Демпартии Расула Гулиева. Это и стало истинной причиной задержания Кунгуровой, сочли родственники погибшей. Позднее на квартире Кунгуровой был проведен обыск и якобы найдены наркотики. 19 октября Кунгурову направили в тюремною больницу, а 18 ноября она пожаловалась на сердечные боли и до прихода врачей скончалась. По заключению судебно-медицинской экспертизы, Кунгурова скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности, из-за отсутствия в смерти Ф.Кунгуровой внешнего воздействия прокуратура отказалась возбуждать по факту уголовное дело.

Заявление подписали арестованные по делам Abzas Media Toplum TV Meydan TV журналисты и активисты Шамшад Ага, Айнур Эльгюнеш, Акиф Гурбанов, Натиг Джавадлы, Хафиз Бабалы, Руслан Иззетли, Севиндж Вагифгызы, Айтадж Тапдыг, Хаяла Агаева, Айсель Умудова, Ульвия Али, Фатима Мовламлы, Рамин Деко, Нурлан Гахраманлы, Ахмед Мухтар, Наргиз Абсаламова, Ульви Гасанли, Эльнара Гасымова, Мушфиг Джаббар, Фарид Исмаилов, Рамиль Бабаев, Али Зейнал, Илькин Амрахов, правозащитник Руфат Сафаров, эксперт по выборам Мамед Мамедзаде, молодой исследователь Бахруз Самедов, руководитель платформы Meclis.Info Имран Алиев и руководитель альтернативной конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Афиятдин Мамедов.

Активист счел уместным учреждением Дня политзаключенных

Анонимный бакинский активист назвал инициативу об учреждении Дня политзаключенных вполне "логичной" и "уместной".

В последние годы проблема политзаключенных обрела особую остроту, их число исчисляется сотнями

"После распада СССР казалось, что практика политически мотивированных арестов осталась в прошлом. Однако в независимом Азербайджане это продолжалось очень долго. После свержения демократического правительства Абульфаза Эльчибея и фактического реванша старой партноменклатуры, сменившей просто идеологическое обличье, в стране с 1993 года возобновилась практика политических арестов. Она проводилась по принципу вращающихся дверей - когда периодически одних политзаключенных отпускали и очень скоро на их место сажали других. А в последние годы проблема политзаключенных обрела особую остроту, их число исчисляется сотнями. В прошлом году достигло 400, но после амнистии, объявленной в прошлом году, она несколько снизилась, но это за счет того, что были освобождены те, кому оставалась до окончания срока полгода. Но в марте последовали новые политически мотивированные аресты верующих-шиитов. Сегодня в стране 328 политтзаключенных, среди которые ведущие оппозиционные политики, журналисты, правозащитники, религиозные деятели и активисты", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”

Он считает, что 18 ноября может отмечаться Днем политзаключенных. "Конечно, политическая атмосфера в стране такова, что каких-либо массовых акций не удастся проводить. Но в социальных сетях можно использовать эту дату для протестов против арестов политзаключенных и требования их освобождения. Эта же дата может быть днем поминовения жертв сталинских репрессий", - сказал активист.

"Кавказский узел" также писал, что шестеро заключенных колонии №2 в Баку 24 ноября объявили о создании "Комитета защиты политических заключенных". Решение о создании такой группы принято с учетом того, что нарушения прав и свобод человека в Азербайджане "достигли критического уровня и обрели систематический характер", говорится в заявлении, распространенном инициативой. Заявление подписали журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фазиль Гасымов, профсоюзный активист Афияддин Мамедов, бывший политэмигрант Самир Ашуров, активист Лачин Велиев и член партии Народного фронта Азербайджана Мехман Алиев. После объявления о создании организации участники КЗПЗ столкнулись с давлением, угрозами и препонами в общении с родными.

Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследованиях критиков правительства. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, [а есть] свободный интернет, функционируют сотни медиаорганов. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?" - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля 2025 года в Берлине. Аресты журналистов Алиев связал с "незаконным финансированием из-за рубежа".