Сотни жителей Майкопа зажгли свечи в память о жертвах Кавказской войны

Памятные мероприятия в 162-ю годовщину окончания Кавказской войны в Майкопе собрали несколько сотен человек, вечером активисты зажгли свечи у адыгского очага в центре города. Участники акций призвали непрерывно хранить память о тяжких испытаниях, через которые прошел адыгский народ.

Как писал "Кавказский узел", день памяти адыгов, ставших жертвами окончившейся 162 года назад Кавказской войны, отмечают сегодня жители юга России и потомки изгнанных с исторической родины черкесов в разных странах мира. Памятные мероприятия прошли, в частности, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае. Так, в Нальчике 20 мая прошел траурный митинг, а вечером активисты, собравшиеся у памятника "Древо жизни", зажгли 101 свечу, а сегодня горожане провели традиционное шествие с черкесскими флагами, несмотря на угрозы силовиков административными и уголовными статьями.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года. Об этом событии рассказывает материал "Кавказского узла" "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

Вечер памяти, состоявшийся 21 мая в Пушкинском народном доме, собрал около 300 человек – представителей разных поколений адыгской общины, активистов, историков, простых граждан. Зал был украшен черно-зелеными лентами. В 20.30 мск около 150 человек переместились к адыгскому очагу - символическому месту памяти в центре Майкопа, где прошла мемориальная акция со свечами. Участники зажгли сотни свечей, выложив их в форму адыгского флага, передал корреспондент “Кавказского узла”.

Когда прозвучали древние песни-плачи о погибших, многие присутствующие стояли со слезами на глазах, рассказал “Кавказскому узлу” один из участников вечера памяти. “Акция длилась около 40 минут, после чего люди не расходились, как будто не желая разрывать эту духовную связь друг с другом”, – сказал Андзор Екмуж.

Он подчеркнул, что для адыгского народа очень важно проводить мемориальные акции. “Если мы забудем эти события, то это будет означать, что для нас жертвы ничего не значат. Мы должны каждый год чтить их память, передавая эту традицию из поколения в поколение”, – отметил он.

Другой участник мероприятия Тимур Хажмаков также считает, что памятные акции должны проводиться ежегодно и непрерывно.

“Я не историк и не активист, но каждый год прихожу на эти мероприятия с семьей, потому что это часть нашей идентичности. Для меня эти мероприятия – способ почтить память всех, кто прошел через ту трагедию. Я привожу сюда своих детей, чтобы они знали историю своего народа не по учебникам, а через живую связь с прошлым. Важно каждый год собираться вместе, потому что память разрозненная – это слабая память, а коллективная память – это сила, которая объединяет нас и не дает забыть”, – сказал он “Кавказскому узлу”.

Мужчина подчеркнул, что новые поколения адыгов должны знать, через что пришлось пройти их предкам. “Это нужно, чтобы ценить то, что у нас есть сейчас, и никогда не забывать тех, кто не дожил до наших дней. Эти мероприятия важны, потому что без памяти о трагедии мы потеряем себя как народ. Кавказская война и ее последствия являются незаживающей раной, и единственный способ с ней жить – признавать ее, говорить о ней, учить следующие поколения”, – отметил он.

Житель Майкопа Аслан участвует в памятных мероприятиях уже 15 лет подряд. “Когда я впервые пришел на такой митинг, я плакал как ребенок. И сейчас бывают моменты, когда сложно сдерживать слезы. Для меня эти мероприятия – это способ воздать должное памяти предков, которые не могли быть похоронены по адыгским обычаям, чьи могилы затерялись где-то. Важно проводить эти акции каждый год, чтобы молодежь не забывала, откуда мы пришли и какой ценой. История не должна повториться, но чтобы этого избежать, нужно помнить о прошлом”, – сказал он “Кавказскому узлу”.

По его воспоминаниями, в советские годы нельзя было так открыто говорить про трагические события прошлого. “Мы не могли собраться в каком-то большом зале и обсуждать, вспоминать наше прошлое. Сейчас мы можем, поэтому я говорю, что мы обязаны это делать каждый год, раз у нас есть такая возможность. Когда народ забывает свое прошлое, то с ним обязательно случается что-то плохое”, – подчеркнул он.

52-летняя жительница Майкопа Залина каждый год принимает участие в памятных мероприятиях. “Для меня 21 мая – это самый тяжелый и самый важный день в году. Каждый раз, когда я слышу песни-плачи на этих мероприятиях, я плачу вместе с ними, как будто плачу за всех моих предков, которые не смогли оплакать своих погибших. Участие в этих акциях для меня – это способ исцеления через признание боли. Мы не можем вернуть погибших, не можем изменить прошлое, но можем помнить и говорить правду. Важно проводить эти мероприятия каждый год, чтобы новые поколения не росли в неведении, чтобы они знали цену мира и свободы, которые мы имеем сейчас. Чтить память жертв Кавказской войны – это наш долг перед теми, кто отдал жизни за то, чтобы адыгский народ выжил”, – сказала женщина “Кавказскому узлу”.

Траурные мероприятия 21 мая и личное участие в них имеет значение для сохранения памяти о жертвах Кавказской войны и человеческого уважения к прошлому, считает активист и правозащитник Заур Шокуев.

“Такие мероприятия позволяют потомкам жертв войны выразить свою скорбь и признательность предкам. Для многих людей важно не просто знать о трагических событиях, но и иметь возможность в определенный день собраться вместе. Это помогает сохранять связь между поколениями и не забывать о том, через что пришлось пройти их предкам”, – сказал он “Кавказскому узлу”.

По его мнению, памятные даты, отмечаемые мирно и организованно, имеют большое значение для воспитания детей и молодежи. “Такие мероприятия формируют у молодого поколения уважение к истории своего народа. Совместное переживание общей памяти укрепляет общество, что способствует внутреннему согласию и взаимопониманию. И, наконец, чтить память жертв войны – значит учиться на её уроках. Поэтому участие в таких мероприятиях для многих становится не формальностью, а искренним проявлением человечности и уважения к истории”, – подчеркнул он.