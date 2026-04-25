Кейс Марии Смелой показал уязвимость матерей в спорах об опеке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Краснодара Мария Смелая после заключения мирового соглашения с отцом ребенка лишь единожды видела сына, свидание проходило в присутствии бывшего мужа, о месте дальнейших встреч договоренностей пока нет, рассказала она. Суды не реагируют на нарушения со стороны отцов, а исполнение требований суда об обеспечительных мерах могло бы привести к другому исходу, считают правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля жительница Краснодара Мария Смелая согласилась оставить опеку отцу мальчика и получила право видеть ребенка несколько часов раз в две недели. По ее словам, решение было вынужденным - сын после двух лет разлуки привязался к отцу и не узнает ее, а затянувшиеся суды очень тяжелы и дороги. Годом ранее, 25 апреля 2025 года Прикубанский районный суд Краснодара принял обеспечительные меры по иску Марии Смелой и постановил незамедлительно вернуть ей ребенка, который предположительно находится в Чечне. Ранее Смелая приезжала по адресу в Чечню, где зарегистрирован ее сын, но дом оказался пустым. Сын Смелой, которого суд постановил вернуть матери, находится, по ее данным, не с отцом, а с посторонней женщиной.

В мае 2024 года 33-летняя Мария Смелая была размещена в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Она обратилась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга. Насилие, по ее словам, началось вскоре после их поездки к родственникам мужа в Грозный и заключения брака. История Марии стала одной из многих на Северном Кавказе, когда матери годами добиваются возможности хотя бы видеть своих детей, говорится в справке "Кавказского узла" "Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми".

Смелая объяснила отказ от борьбы за опеку

Мария Смелая заявила, что мировое соглашение заключила, потому что устала бороться и посчитала это лучшим для себя и ребёнка.

"Ребенка, считай, в годик забрали. Сейчас он подрос, ему 3 с половиной. И мой адвокат договорился, чтобы <бывший муж> хотя бы сына там привез, показал. Потому что у меня уже не было сил никаких. В общем, он привез ребенка в определенное время. Я подъехала, встретилась. Ребенок так-то ухоженный, полненький, но не видит материнской ласки. Я его обнимать, целовать, он от меня убегает. Сын меня спрашивает: "Тетя, как вас зовут?" Если ко мне он относится холодно, то он его (отца называет) папа, мой папа", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, также бывший муж стал ей рассказывать. что тратит на ребенка по 150 тысяч в месяц, в том числе "на дом в Чечне", а она не может обеспечить такие расходы " В общем согласилась на мировую", - констатировала она.

Женщина не знает пока когда встретится вновь с сыном и в целом полна скептицизма от итогов таких свиданий.

"Встречались мы в Краснодаре. Потом <бывший муж> увёз его в неизвестном направлении. Где живёт ребёнок не понятно. У одной жены, он бывает, у другой", - сказала она.

По ее словам, она не знает, когда в следующий раз состоится встреча с сыном. "Эти встречи в его присутствии проходят. Я не могу сама погулять с сыном", - рассказала она.

По ее словам, во время встречи бывший муж позволял оскорбления в ее адрес при ребенке. "Даже охота пропадает у меня встречаться. Больше судиться, даже если не будут соблюдаться условия свиданий с сыном, не буду», - сказала Мария Смелая.

Она сообщила, что уголовное дело по краже закрыто.

Мария Смелая подверглась уголовному преследованию Алина Алексейцева, вторая жена бывшего мужа жительницы Краснодара Марии Смелой, которая добивается возврата увезенного в Чечню ребенка, написала на нее заявление о краже часов. Следствие начало расследование уголовного дела.

«Конечно, прекратили дело. Оснований нет никаких», - добавила Смелая.

Она сообщила, что хейта сейчас, если не считать оскорблений со стороны мужа, нет. Аккаунт в Инстаграме* у неё остался.

«После публикации интервью с Собчак даже известные адвокаты начали писать и предлагать помощь. Но интервью вышло с опозданием на целый год. Где же они раньше были? Сейчас уже заключила мировое соглашение и не хочу больше судебными тяжбами заниматься. Тем более, я у же вышла замуж и строю новые семейные отношения с хорошим человеком», - пояснила Смелая.

Правозащитники сочли кейс Смелой примером работы системы

Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова считает, что отказ Марии Смелой от дальнейшей борьбы, это не отказ, а попытка приспособиться к условиям.

"Это единственный способ получить дозволение видеть родного ребенка, который стал ее забывать. Это был большой удар для матери. Этот случай лишь говорит об уязвимости матери", - отметила она.

По словам исследовательницы, по непонятным причинам были проигнорированы случаи насилия над женщиной.

"Случаи систематического насилия. Не учли, что малолетний ребенок по закону должен иметь мать. Это объясняется биологическими, социальными, религиозными причинами. Но, мать, которая могла обеспечить ребенка, которая его любила, которая не является преступницей, к которой не применим критерий "аморальности", теряет доступ к ребенку. Это страшно и жестоко", - полагает Сиражудинова.

По её мнению, имеются некоторые общие черты у кейсов Смелой и Церетиловых.

"Общие черты это то, что суды не реагируют на нарушения со стороны отцов. Оба случая получили репрезентацию в медиа. Что отличает - результат. Возможно, изменение условий, так как ситуация заметно усложнилась после кейса Нины", - указала Сиражудинова.

История Нины Церетиловой получила огласку в ноябре 2020 года, когда вышел документальный фильм "Снявшие хиджаб" (второе название фильма – "Верь. Молись. Терпи. Мусульманки"), посвященный мусульманкам из Дагестана. В нем женщина рассказала, что судья постановил оставить детей с отцом, посчитав "аморальным" ее поведение и внешний вид, в частности, пирсинг и татуировки. В браке Нина подвергалась побоям. В марте 2021 года суд удовлетворил требование Церетиловой об опеке над детьми, а 16 июля ограничил в родительских правах отца детей, с которым мать разведена. В октябре этого же года дети были переданы матери. После отказа жить с матерью детей поместили в реабилитационный центр, а родственники их отца потребовали опеки над ними. В июне 2023 года родственники заявили, что суд в Калининграде неоправданно долго рассматривает иск об ограничении родительских прав Нины, что мешает детям уехать в республику к семье отца. Дети во время процесса жили в приюте. Весной 2024 года суд в Калининграде оставил в силе отказ ограничить Нину Церетилову в родительских правах, но после этого решения она сама предложила вернуть детей к родственникам мужа в Дагестан, сообщил дедушка детей.

Координатор движения "Марем" Катерина Нерозникова считает, что случай Марии Смелой не уникален.

«В целом случай указывает на системность ситуации. Он говорит о том, что силы у женщин и у мужчин в вопросе возвращения детей после развода очень сильно неравны. И то, что Мария сама, как она сказала, что она очень сильно устала, и это поймёт только человек, который через это проходил - это правда. Далеко не всем хватает просто даже моральных сил на эту вот борьбу. Это очень, очень тяжело, это ужасно изматывает. И это происходит, к сожалению, регулярно», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"

По ее словам, исход дела нельзя объяснять тем, что ребенок Смелой живет в Чечне

«Ну, отец чеченец, надо было раньше думать - так говорят люди, которые, собственно, никакого отношения не имеют ни к Кавказу, ни к Чечне. Но и они должны бы вроде знать, что суды там существуют, и что должно быть определение места жительства ребёнка, и что укрывательство ребёнка запрещено. И сама Мария, хоть не чеченка, но тем не менее, она попала в жернова, когда на тебя давят, как говорится, и свои, и не свои», - пояснила Нерозникова.

Она полагает, что история Марии осложнилась тем, что не были применены обеспечительные меры, чтобы вернуть ребёнка.

"Да, это тоже важно. Недостаточно только одного решения суда. Надо ещё, чтобы это решение суда можно было исполнить.И у Смелой и Нины Церетиловой изначально была эта же проблема. Последняя годами добивалась исполнения решения об определении места жительства детей. Её бывший муж, детей куда только не возил, и в Чечню в том числе. Кстати, в Чечне не встали на его сторону. Но в итоге детей и Нину помотало», - отметила Нерозникова.

Она тем не менее указала и на разницу кейсов Смелой и Церетиловой.

«Самая важная разница, конечно, в том, что дети Нины Церетиловой были уже взрослые. А у взрослых детей, особенно у старшего сына были свои взгляды. Он был в таком подростковом возрасте, формировании личности, когда для него нужны авторитеты непоколебимые, уверенность абсолютная, типа стопроцентная гордость за родителей, чтобы он мог сказать: мой папа такой, а моя мама такая. А Нина многими расценивалась как какая-то проблемная женщина. Это, конечно, шло, к сожалению, не на пользу её отношениям с детьми. Но время ещё пройдёт. Я думаю, что дети станут старше и сами поймут, насколько это тяжела для матери вся эта борьба», - резюмировала Нерозникова.