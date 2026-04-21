04:50, 21 апреля 2026

Ален Симонян потребовал извинений у Микаэля Маргаряна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спикер Нацсобрания Армении Ален Симонян подал в суд на активиста Микаэла Маргаряна, задержанного на акции родственников пропавших без вести военных после перепалки с Симоняном, и потребовал извинений и один драм за оскорбление.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта на акции родственников пропавших без вести военнослужащих были задержаны двое участников, которые вступили в перепалку со спикером Нацсобрания Армении Аленом Симоняном. В отношении одного из задержанных Микаэла Маргаряна возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян обратился в суд, потребовав у Микаэла Маргаряна извинений и выплатить 1 драм за оскорбление, дело передано на рассмотрение Ереванского гражданского суда, пишет 20 апреля News.am.

В иске Симонян потребовал обязать Маргаряна публично извиниться перед ним с формулировкой "Я, Микаэл Маргарян, приношу извинения Алену Симоняну" за то, что 26 марта сделал о нем заявление возле Нацсобрания Армении.

Напомним, что родственники армянских военных регулярно проводят акции протеста с требованием выяснить судьбу пропавших без вести. Так, 8 марта матери военнослужащих на протестной акции около здания правительства Армении в очередной раз потребовали найти их сыновей. 24 марта родные погибших и пропавших без вести солдат потребовали от парламента Армении обнародовать доклад комиссии, изучавшей обстоятельства 44-дневной войны.

К октябрю 2022 года без вести пропавшими в ходе 44-дневной карабахской войны 2020 года были официально признаны 217 человек. По данным Красного Креста, в списках пропавших без вести в ходе боевых действий 2020-2023 годов числится около 300 человек. Кроме того, несколько десятков семей не согласилось с результатами экспертизы, которая признала их родных погибшими - они настаивают, что их близкие должны быть внесены в списки пропавших без вести.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
