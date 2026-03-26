Два участника акции в Ереване задержаны после конфликта со спикером парламента

Полицейские задержали двух участников акции протеста у здания парламента Армении после перепалки со спикером Национального собрания Аленом Симоняном. Сам Симонян обвинил задержанных в намеренной провокации.

Как писал "Кавказский узел", родственники армянских военных регулярно проводят акции протеста с требованием выяснить судьбу пропавших без вести. Так, 8 марта матери военнослужащих на протестной акции около здания правительства Армении в очередной раз потребовали найти их сыновей. 24 марта родные погибших и пропавших без вести солдат потребовали от парламента Армении обнародовать доклад комиссии, изучавшей обстоятельства 44-дневной войны.

К октябрю 2022 года без вести пропавшими в ходе 44-дневной карабахской войны 2020 года были официально признаны 217 человек. По данным Красного Креста, в списках пропавших без вести в ходе боевых действий 2020-2023 годов числится около 300 человек. Кроме того, несколько десятков семей не согласилось с результатами экспертизы, которая признала их родных погибшими - они настаивают, что их близкие должны быть внесены в списки пропавших без вести.

Активист Микаэл Маргарян и член партии “Всеармянский фронт” Арсен Варданян задержаны полицейскими после словесного конфликта со спикером парламента Армении Аленом Симоняном в центре Еревана, сообщило издание Aysor.am.

О задержании активистов на улице Демирчяна близ здания Национального собрания сообщил родственник пропавшего без вести бойца Арсен Гукасян. Инцидент произошел во время акции протеста семей погибших и пропавших без вести солдат - они с 24 марта выходят к парламенту и продолжают требовать публикации отчета о второй карабахской войне.

МВД Армении подтвердило, что два человека были доставлены в отдел полиции ереванского района Арабкир с улицы Демирчяна после инцидента, передает Armenia Today.

Судя по записи с места акции Микаэл Адамян подошел к Алену Симоняну, когда тот проходил поблизости от протестующих, и попытался завязать разговор. Разговор быстро перерос в перепалку с нецензурными выражениями, после чего Симонян приказал охране “забрать” активиста. Дядя без вести пропавшего военнослужащего Арсен Гукасян после этих слов вмешался в конфликт и ситуация “еще больше накалилась”, отмечает Telegram-канал “Хроники Армении”.

Адвокат Гукасяна Татевик Согоян заявила, что спикер парламента спровоцировал конфликт, первым оскорбив Адамяна. По ее версии, Симонян использовал выражение с упоминанием отца активиста, а тот ответил нецензурной бранью.

Сам Ален Симонян в пояснениях на своей странице в Facebook* утверждает, что не использовал в адрес Адамяна нецензурных слов и “оскорблений сексуального характера”. По словам спикера, он по своей инициативе подошел к родителям пропавших без вести, чтобы выслушать их возмущение, поговорил с активистами, - а уже после этого к нему подошел “человек по имени Мика” (Адамян) с камерой.

Симонян утверждает, что блогер хорошо известен ему своей деятельностью в интернете и часто публиковал провокационные видео о нем. “У меня не возникло никакого желания как-либо с ним взаимодействовать, и я предложил ему держаться от меня как можно дальше. Возможно, я выразился более грубо, когда он продолжил приближаться, но никаких оскорблений сексуального характера не было (...) После этого он озвучил в мой адрес оскорбления сексуального характера, что видно на видео. Я ответил ему и попытался уйти”, - приводит пояснение спикера “Арменпресс”.

Председатель парламента добавил, что он “прошел через серию провокаций на улице Демирчяна”. Человек, который подошел к нему после его обмена оскорблениями с Адамяном, не был ему знаком; этот мужчина вступился за Адамяна как за своего друга. “Затем выяснилось, что он лидер какой-то партии”, - сообщил Симонян. Затем, по его словам, к нему подходил "другой гражданин, который действовал в той же логике".