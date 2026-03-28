Участник акции в Ереване обвинен в хулиганстве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В отношении активиста Микаэла Маргаряна, который вступил в перепалку со спикером Нацсобрания Армении Аленом Симоняном на акции родственников пропавших без вести военных, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта на акции родственников пропавших без вести военнослужащих были задержаны двое участников, которые вступили в перепалку со спикером Нацсобрания Армении Аленом Симоняном.

Родственники армянских военных регулярно проводят акции протеста с требованием выяснить судьбу пропавших без вести. Так, 8 марта матери военнослужащих на протестной акции около здания правительства Армении в очередной раз потребовали найти их сыновей. 24 марта родные погибших и пропавших без вести солдат потребовали от парламента Армении обнародовать доклад комиссии, изучавшей обстоятельства 44-дневной войны.

В отношении активиста Микаэла Маргаряна, который вступил в перепалку с Аленом Симоняном, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, пишет 27 марта News.am.

Маргарян обвиняется в том, что, находясь на улице Демирчяна в Ереване, в прямом эфире использовал нецензурные выражения, открыто проявлял неуважение к обществу и игнорировал моральные нормы. Уголовное дело возбуждено по пункту 3 части 2 статьи 297 УК Армении 1 .

Напомним, что к октябрю 2022 года без вести пропавшими в ходе 44-дневной карабахской войны 2020 года были официально признаны 217 человек. По данным Красного Креста, в списках пропавших без вести в ходе боевых действий 2020-2023 годов числится около 300 человек. Кроме того, несколько десятков семей не согласилось с результатами экспертизы, которая признала их родных погибшими - они настаивают, что их близкие должны быть внесены в списки пропавших без вести.