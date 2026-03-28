Кавказский узел

03:37, 28 марта 2026

Участник акции в Ереване обвинен в хулиганстве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В отношении активиста Микаэла Маргаряна, который вступил в перепалку со спикером Нацсобрания Армении Аленом Симоняном на акции родственников пропавших без вести военных, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта на акции родственников пропавших без вести военнослужащих были задержаны двое участников, которые вступили в перепалку со спикером Нацсобрания Армении Аленом Симоняном.

Родственники армянских военных регулярно проводят акции протеста с требованием выяснить судьбу пропавших без вести. Так, 8 марта матери военнослужащих на протестной акции около здания правительства Армении в очередной раз потребовали найти их сыновей. 24 марта родные погибших и пропавших без вести солдат потребовали от парламента Армении обнародовать доклад комиссии, изучавшей обстоятельства 44-дневной войны.

В отношении активиста Микаэла Маргаряна, который вступил в перепалку с Аленом Симоняном, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, пишет 27 марта News.am.

Маргарян обвиняется в том, что, находясь на улице Демирчяна в Ереване, в прямом эфире использовал нецензурные выражения, открыто проявлял неуважение к обществу и игнорировал моральные нормы. Уголовное дело возбуждено по пункту 3 части 2 статьи 297 УК Армении .

Напомним, что к октябрю 2022 года без вести пропавшими в ходе 44-дневной карабахской войны 2020 года были официально признаны 217 человек. По данным Красного Креста, в списках пропавших без вести в ходе боевых действий 2020-2023 годов числится около 300 человек. Кроме того, несколько десятков семей не согласилось с результатами экспертизы, которая признала их родных погибшими - они настаивают, что их близкие должны быть внесены в списки пропавших без вести.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Новости
01:12, 28 марта 2026
Участники похорон Баймурадовой намерены установить памятник на ее могиле
Айшат Баймурадова похоронена в Ереване. 27 марта 2026 г. Фото: https://t.me/svobodapodcast/1166
12:09, 27 марта 2026
Айшат Баймурадова похоронена в Ереване
Айшат Баймурадова. Скриншот видео https://www.bbc.com/russian/articles/cwykddgp94ko
10:47, 27 марта 2026
Прощание с Айшат Баймурадовой перенесли на кладбище
Задержание в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:58, 26 марта 2026
Два участника акции в Ереване задержаны после конфликта со спикером парламента
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:47, 26 марта 2026
Организацию похорон Баймурадовой взяло на себя следствие
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Последние записи в блогах
Фото
08:48, 22 марта 2026
Ветер с Апшерона
ТМВ с Азербайджаном
Фото
16:33, 28 февраля 2026
Нагорные повороты. Карабах
7
Трилогия видеохроники Арцаха
Фото
11:37, 10 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Американский Южный Кавказ
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, "Юга.Ру".
27 марта 2026, 20:40
Житель Кубани пропал после серии административных арестов

Мобильный телефон. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
27 марта 2026, 17:32
Жители юга России рассказали о сложностях из-за проблем с интернетом

Группа бойцов, отправленных из Чечни в зону СВО. 27 марта 2026 года. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/6448
27 марта 2026, 15:03
Группа бойцов отправлена из Чечни в зону СВО

Айшат Баймурадова похоронена в Ереване. 27 марта 2026 г. Фото: https://t.me/svobodapodcast/1166
27 марта 2026, 12:09
Айшат Баймурадова похоронена в Ереване

Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
