08:26, 14 апреля 2026

Шахин Шыхлински и его сын осуждены по делу о нападении на силовика

Шахин Шыхлински. Фото: https://vesti.az/politika/saxin-syxlinski-prigovoren-k-22-godam-liseniya-svobody-582318

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Екатеринбурге приговорил главу азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шыхлински и его сына Мутвалы к срокам в колонии, признав их виновными в применении насилия к бойцу спецназа во время задержания.

Как писал "Кавказский узел", в марте Кировский райсуд Екатеринбурга приговорил бывшего главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински к 22 годам колонии строгого режима. Шестеро других обвиняемых по делу об убийстве местных предпринимателей приговорены к лишению свободы на сроки от 10 до 20 лет.

Всех семерых судили за убийства и покушения на убийства местных предпринимателей в 2001, 2010 и 2011 годах. По версии обвинения, члены этнической группировки в мае 2001 года убили Юнуса Пашаева, который торговал одеждой на рынке "Таганский ряд". В мае 2010 года было совершено покушение на Фехруза Ширинова. Преступления, по версии следствия, были совершены из-за раздела сфер влияние и борьбы за лидерство между членами диаспоры.

Кировский суд Екатеринбурга 13 апреля приговорил Шахина Шыхлински к девяти годам колонии строгого режима, а его сына Мутвалы Шыхлински – к восьми годам колонии общего режима по делу о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщает "Коммерсант".

С учетом того, что Шыхлински-старший уже приговорен к 22 годам колонии, по совокупности приговоров ему назначили 24 года лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима, пишет издание.

Напомним, Шахин Шыхлински был задержан 1 июля 2025 года в Екатеринбурге. 16 июля того же года его сын Мутвалы был арестован по обвинению в насилии над силовиком: в день задержания отца Мутвалы Шыхлински был за рулем "Гелендвагена" и сбил одного из бойцов спецназа.

Мутвалы Шыхлински заявил в суде, что не намеренно причинил вред представителю власти. "Не нарочно. Я не видел его, он находился справа от меня, впоследствии стало известно. Я глубоко сожалею о случившемся", - сказал он.

Мутвалы Шыхлински - практикующий адвокат. Он окончил Уральский государственный юридический университет, учился в институте государственного и международного права, сообщало Ura.ru.

Шахин Шыхлински обращался к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с жалобой на действия российских силовиков при задержании его и сына. "Нас подвергли грубому и бесчеловечному обращению, насильно вытащили из машины, повалили на землю, подвергли психологическому и физическому давлению, использовали оскорбительные выражения… Сотрудники сообщили нам, что причиной такого обращения является политическая напряжённость между Азербайджаном и Россией в последнее время. Всё это является ярким примером предвзятого и политически мотивированного отношения к нам. Хочу отметить, что и я, и мой сын обладаем статусом адвоката и никогда не совершали противоправных действий", - заявил он.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
