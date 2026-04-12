16:58, 12 апреля 2026

Посольство Азербайджана в Иране возобновило работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

12 апреля посольство Азербайджана в Иране спустя месяц после эвакуации дипломатов возобновило работу в ограниченном составе. В Баку считают, что быстрое возобновление работы посольства после перемирия подчеркивает важность, которую Азербайджан придает отношениям с Ираном.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники азербайджанского посольства в Тегеране эвакуированы из Ирана, они прибыли в Азербайджан 7 марта через пограничный пункт пропуска "Астара".

Посольство Азербайджана в Иране 12 апреля возобновило свою деятельность, сообщил в воскресенье азербайджанский МИД.

На первом этапе дипмиссия будет работать в ограниченном составе во главе с послом при участии небольшого числа дипломатических и административных сотрудников, отмечено в пресс-релизе ведомства. Восстановление полноценной работы посольства будет осуществляться поэтапно с учетом мер безопасности и организационных вопросов, подчеркнули в МИД Азербайджана.

"Возобновление деятельности азербайджанского посольства в Иране вскоре после прекращения военных действий и объявления двухнедельного перемирия рассматривается как свидетельство особого значения, которое Баку придает отношениям с соседним и дружественным Ираном", - далее подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана.

Официальный Баку также "подтвердил поддержку инициатив, направленных на обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе", сказано в заключение пресс-релиза.

Азербайджан принял решение об эвакуации своих дипломатов из Ирана после того, как 5 марта были нанесены удары БПЛА по Нахичеванской автономной республике (НАР). Баку обвинил Тегеран в атаке на азербайджанскую территорию, приведшую к ранению четырех человек и причинению ущерба гражданской инфраструктуре.

5 марта в результате атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана". Замминистра иностранных дел Ирана заявил, что исламская республика не наносила ударов по Азербайджану. Баку на первом этапе ограничится дипломатическими и политическими мерами, избегая прямой военной эскалации, предположили азербайджанские аналитики.

 9 марта власти Азербайджана отменили ограничения на перевозку грузов через границу с Ираном, введенные в день атаки БПЛА на Нахичевань. Кроме того, авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" объявила о возобновлении регулярных полетов между Баку и Нахичеванью, приостановленных 5 марта. "Восстановление полетов означает, что безопасность авиасообщения гарантируется. Видимо, иранская сторона предоставила такие заверения", - пояснил "Кавказскому узлу" бакинский политолог.

28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Баку заявил об отказе предоставлять свою территорию для нанесения ударов по Ирану, а Ильхам Алиев выразил готовность способствовать снижению напряжённости. Аналитики сочли прагматичной позицию Азербайджана.

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
