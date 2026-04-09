Пострадавших при атаке БПЛА на нефтебазу в Крымске перевезли в Краснодар

Двоих мужчин, пострадавших ночью при атаке беспилотников, перевезли на лечение в Краснодар. В результате ночной атаки в Крымском районе повреждения получили восемь частных и один многоквартирный дом.

Как писал "Кавказский узел", житель Краснодарского края погиб в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом в Крымском районе, пострадали еще три человека. Двоих госпитализировали, еще одному оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Двоим мужчинам, которые были переправлены в Краснодар, оказывают необходимую помощь в одном из краевых медицинских учреждений, сообщил сегодня оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Согласно уточненным данным властей, в результате атаки беспилотников восемь частных и один многоквартирный дом получили повреждения. "В поселке Саук-Дере повреждена квартира в многоквартирном доме. В Крымске повреждены четыре частных дома, в хуторе Меккерстук - два, в поселке Горно-Веселый - еще два. В основном выбиты окна", - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, обломки БПЛА также нашли на одной из улиц хутора Ленинский, в селе Молдаванское и на территории одного из предприятий в Крымске. Комиссии по оценке ущерба весь день проводили подворовые обходы в муниципалитете.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

"Кавказский узел" также писал, что в Новороссийске в результате атаки беспилотников 5 апреля были ранены десять человек, в том числе двое детей. К 8 апреля в больницах оставались шесть пострадавших. Двое раненых детей были перевезены на лечение в Краснодар, они находятся в тяжелом состоянии.