Кавказский узел

08:32, 31 марта 2026

Супруга Бейдемирли попросила Алиева перевести ее мужа под домашний арест

Назим Бейдемирли. Фото: Turan https://www.turan.az

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ухудшение состояния Назима Бейдемирли побудило его супругу обратиться к президенту Азербайджана с просьбой перевести осужденного под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта стало известно, что ухудшилось состояние здоровья осужденного Назима Бейдемирли. Он был госпитализирован в тюремный госпиталь. Супруга рассказала, что ранее ее мужу не была оказана эффективная медпомощь в СИЗО.

В сентябре 2024 года экономист и бывший депутат парламента Назим Бейдемирли был осужден на восемь лет лишения свободы по делу о вымогательстве. Он отверг обвинения, приговор был обжалован, но апелляционная и кассационная инстации оставили его в силе. В мае 2025 года группа ученых и экспертов попросила президента Азербайджана Ильхама Алиева помиловать Бейдемирли.

Супруга Назима Бейдемирли Фарида Бейдемирли обратилась к Ильхаму Алиеву с просьбой освободить ее мужа из-под стражи.

«Несколько дней назад его состояние в тюрьме ухудшилось, и если бы администрация тюрьмы № 13 вовремя не вызвала скорую помощь, Назим, вероятно, сегодня не был бы жив», - процитировало 30 марта ее обращение Meydan TV.

Фарида Бейдемирли в обращении к президенту попросила поместить ее мужа под домашний арест. "Прошу вас распорядиться о помещении Назима Бейдемирли под домашний арест", - приводится в публикации цитата из обращения.

Напомним, что Бейдемирли был арестован в июле 2023 года. Защита назвала его дело местью за поддержку жителей села Союдлу, которые в 2023 году протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Подробности их протеста приведены в справке "Кавказского узла" "Протесты в Союдлу: люди против рудника".

Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" признал Бейдемирли политзаключенным. В список политзаключенных включен также житель села Союдлу Джошгун Мусаев. Он приговорен к трем годам лишения свободы по делу о наркотиках, однако, по мнению правозащитников, истинной причиной ареста стало изготовление им плакатов, которые использовались в ходе протестов жителей Союдлу.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

